¿Separados? Las pistas que alimentan los rumores entre Karol G y Feid

En el universo del reguetón, pocas parejas habían despertado tanta simpatía entre los seguidores como la de Karol G y Feid. Su historia comenzó en 2021, cuando compartieron estudio por primera vez para grabar Friki, un tema que selló una química musical que pronto se trasladó fuera del escenario.
Desde entonces, los artistas colombianos se convirtieron en una de las duplas más visibles y queridas de la industria urbana.
Puede leer: Karol G lanzó colección de ropa con Diesel, ¿cuánto valen las prendas?