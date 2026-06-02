No solo es el humo: los sabores de los vapeadores podrían alterar los genes, asegura estudio

Los hallazgos, publicados recientemente en la revista Frontiers in Oncology, subrayan el papel del sabor y el tipo de dispositivo en los efectos biológicos del vapeo y podrían tener implicaciones regulatorias a medida que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. avanza hacia la aprobación de la comercialización de vaporizadores con sabor. Lea: Alcaldía de Medellín prohibió vapeadores en colegios, jardines y universidades públicas de la ciudad Las personas que vapean con regularidad muestran una actividad alterada en 3.124 genes del genoma en comparación con quienes no fuman ni vapean. Si bien algunos de estos cambios (28,8%) se relacionan con la frecuencia o la cantidad de vapeo, una proporción mucho mayor (66,6%) está vinculada al tipo de sabores y dispositivos que se utilizan. Dado que los cigarrillos electrónicos son relativamente nuevos, sus riesgos para la salud a largo plazo aún no están claros. Si bien las enfermedades crónicas tardan décadas en manifestarse, los cambios en la expresión de genes relacionados con enfermedades pueden proporcionar indicios tempranos sobre los posibles daños del vapeo. Investigaciones anteriores ya han demostrado que el vapeo, al igual que fumar, está vinculado a cambios en la expresión genética implicados en el desarrollo del cáncer, así como en ciertas enfermedades cardíacas y pulmonares. Ahmad Besaratinia, doctor en filosofía, profesor de investigación en ciencias de la salud pública y de la población en la Facultad de Medicina Keck de la USC y autor principal del estudio, financiado en parte por los Institutos Nacionales de Salud, comparó los cambios en la expresión génica entre 83 personas, incluyendo vapeadores, fumadores y no usuarios.

De esta forma, descubrieron que dos tercios de los cambios en la actividad génica podían explicarse por el sabor del vapeador y el tipo de dispositivo, lo que sugiere que la composición química de los productos de vapeo y el diseño y la configuración de los dispositivos desempeñan un papel fundamental en sus efectos biológicos. Entre los vapeadores, aquellos que usaban sabores frutales o múltiples sabores, así como dispositivos recargables avanzados (a menudo llamados “mods”), mostraron más cambios en la expresión génica en comparación con otros grupos. “Esto implica que cada sabor tiene atributos únicos que producen diferentes efectos biológicos”, argumenta Besaratinia. “Los reguladores deberían considerar cuidadosamente este aspecto al evaluar los riesgos para la salud o los posibles beneficios de cada producto de cigarrillo electrónico con sabor”. Para el estudio, los investigadores reclutaron a 35 usuarios de cigarrillos electrónicos, 24 fumadores y 24 personas que no los usaban, tanto hombres como mujeres. Los participantes eran adultos jóvenes sanos y los investigadores utilizaron métodos estadísticos para tener en cuenta las diferencias de edad y sexo al analizar los datos de expresión genética.

Los investigadores recolectaron muestras de células orales del interior de la mejilla de cada participante. Mediante la secuenciación de ARN, analizaron la actividad de miles de genes simultáneamente, incluyendo cómo los cambios en un gen pueden afectar a otros genes o a la red de genes. En comparación con las personas que no fumaban ni vapeaban, los vapeadores presentaban una expresión alterada en 3.124 genes. Los vapeadores mostraron patrones de actividad genética más variables que los fumadores, y un análisis más detallado de los productos ayuda a explicar el porqué. El análisis reveló que los distintos sabores de los cigarrillos electrónicos producían cambios diferentes en la regulación genética. Los sabores dulces se asociaron con cambios en el 2,9% de los genes afectados; los sabores a menta/mentol, con cambios en el 0,9%; los sabores frutales, con cambios en el 31%; y la combinación de varios sabores, con cambios en el 64,3%. Además, los dispositivos de última generación, como los mods, se asociaron con los cambios más significativos y consistentes en la regulación genética. “Estas diferencias entre productos explicaban más la variación en la regulación genética que la cantidad o la frecuencia con la que la gente vapeaba”, subraya Besaratinia. Le puede interesar: Colombia aprobaría nuevas reglas para tener vitrinas limpias de cigarrillos y vapeadores Los investigadores también realizaron un análisis bioinformático sofisticado para identificar los procesos moleculares, las vías biológicas y las enfermedades vinculadas a los cambios en la expresión génica que observaron. Entre los usuarios de cigarrillos electrónicos, el cáncer se asoció con el mayor número de cambios en la expresión génica, seguido de los trastornos endocrinos, las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades neurológicas. Estos nuevos hallazgos revisten especial relevancia ahora que la FDA está ultimando las directrices sobre los cigarrillos electrónicos con sabor. “Los organismos reguladores tienen la tarea de verificar que los beneficios del uso de cigarrillos electrónicos para adultos superen los riesgos para los jóvenes”, detalla Besaratinia. “Pero aquí demostramos que el vapeo de productos con sabor está asociado con cambios moleculares relacionados con enfermedades, independientemente de la edad del usuario”. Los investigadores recomiendan que los organismos reguladores evalúen los productos con mayor detalle, prestando más atención a los sabores y las características del dispositivo. Los mods y otros dispositivos más recientes pueden ofrecer niveles de nicotina más altos que los vaporizadores de generaciones anteriores. Muchos también contienen aditivos potencialmente tóxicos diseñados para que la experiencia de vapeo sea más suave y atractiva.