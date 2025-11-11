x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 12 de noviembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 6 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 12 de noviembre

RATIFICADO GAVIRIA EN LA GOBERNACIÓN

El Consejo de Estado decidió ratificar como gobernador de Antioquia a Aníbal Gaviria, al desestimar dos demandas que cursaban en su contra por inhabilidad y fraude electoral, entabladas por el excandidato a la Gobernación, Rubén Darío Quintero. Gaviria se declaró satisfecho en lo personal. Quintero dijo que acata el fallo.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 12 de noviembre

ALIANZA LIBERAL PARA IMPEDIR REELECCIÓN PRESIDENCIAL

El triunvirato liberal se reunirá hoy para fijar la fecha de la Convención Nacional de esa colectividad. Todo hace creer que la asamblea liberal, en la cual se dirimirán intereses de los grupos que se disputan la supremacía, podría reunirse el primero de diciembre, si las consultas a alto nivel lo hacen aconsejable.

