Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

DHL lidera programas para que las pymes exporten

La compañía fortalece la internacionalización de pymes en Colombia con programas globales y avanza en sostenibilidad con metas de reducción de emisiones al 2030.

  • FOTO CORTESÍA
    FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 minutos
bookmark

HL Express Colombia consolida su posicionamiento como aliado estratégico para la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, apoyado en estándares globales, innovación tecnológica y una agenda clara de sostenibilidad.

Allan Cornejo, CEO de DHL Express Colombia, contó que la compañía ha fortalecido su capacidad para conectar negocios locales con mercados internacionales mediante programas como GoTrade, enfocados en facilitar el acceso al comercio exterior bajo el principio de pensar globalmente y actuar localmente.

Este enfoque se complementa con iniciativas como el Fellowship Program, desarrollado junto a Global Business School Network, que conecta talento académico con pymes para impulsar su expansión internacional.

A nivel local, la estrategia se articula con Colombia Emprende, en alianza con cámaras de comercio y asociaciones empresariales, para ampliar las oportunidades de crecimiento fuera del país.

En paralelo, la compañía asegura que avanza en su compromiso ambiental con metas concretas, como reducir sus emisiones a menos de 29 millones de toneladas de CO2 para 2030. Para ello, ha incorporado combustibles sostenibles de aviación y soluciones como GoGreen+, que permiten a los clientes disminuir la huella de carbono de sus envíos.

La integración de infraestructura global, herramientas digitales y conocimiento operativo se consolida como su principal valor agregado.

Plataformas como MyDHL+, MyGTS y DHL Express Commerce optimizan la gestión logística, mejoran la trazabilidad y permiten mayor control en operaciones internacionales.

La innovación, apoyada en centros especializados y análisis de tendencias, refuerza la capacidad de adaptación de la compañía en un entorno global dinámico, donde la eficiencia y la sostenibilidad son determinantes para la competitividad empresarial.

Columna de opinión de Allan Cornejo, CEO de DHL Express Colombia

En los envíos internacionales exprés, la sostenibilidad se ha convertido en un estándar importante. Hoy, las empresas no solo valoran la velocidad y la cobertura; buscan soluciones logísticas que integren eficiencia operativa con una gestión responsable del impacto ambiental.

El uso de combustibles sostenibles, la reducción de emisiones y la digitalización de los procesos logísticos reflejan una transformación en la forma en que se diseñan y operan las cadenas de suministro. Estas capacidades incorporan valor agregado a través de mayor trazabilidad, monitoreo proactivo y control en tiempo real de las operaciones.

Para las empresas, especialmente las pymes, esto representa una oportunidad para fortalecer su competitividad. Contar con soluciones que les permitan reducir las emisiones asociadas a sus envíos internacionales, optimizar sus procesos y responder a un entorno cada vez más exigente es clave para su crecimiento.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos