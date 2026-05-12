“Colombia tiene 2 millones de empresas formales, pero solo 9.000 exportan”: Analdex

El panorama del comercio exterior en Colombia revela una estructura profundamente concentrada y un tejido empresarial que aún mira con timidez hacia los mercados internacionales. Según las cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, de los casi dos millones de empresas formales que operan en el país, apenas 9.000 logran exportar, y de este grupo, un círculo todavía más cerrado de 411 compañías concentra el 91% de las ventas externas. Esta disparidad evidencia no solo la falta de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, sino también la existencia de barreras estructurales, desde la rentabilidad del mercado local hasta un sistema sancionatorio que castiga con severidad los errores formales, desincentivando el salto al exterior.
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