Allegados a 16 exalumnos muertos protestan por contrato del colegio de Bello con empresa que organizó excursión que terminó en tragedia

Los familiares y allegados de los 16 exalumnos que perecieron en diciembre pasado en medio de la excursión de graduación del Liceo Antioqueño de Bello, en medio de un accidente vial, están de pelea con las directivas de la institución educativa.

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La razón es que la empresa que les vendió aquel viaje fatal y que es investigada por presuntas irregularidades que podrían haber afectado la seguridad y ser causa del siniestro, aún hace presencia en el establecimiento educativo.

Concretamente, con ella habrían contratado las chaquetas que distinguen a los estudiantes del grado once actualmente.

Por esta razón, este martes realizaron un plantón que comenzó hacia la mitad de la mañana y que al mediodía todavía se mantenía.

“Esta es una marcha pacífica. Estamos esperando que termine la jornada del colegio para acabar, también vamos a mandar derechos de petición y vamos a esperar respuesta del colegio, de la Alcaldía, de Precoltur (la empresa dueña del bus siniestrado) y de Senior Fest (la firma con la que contrataron el paseo)”, explicó Yury Andrea Salazar, madre de Juan Andrés Hincapié Salazar, uno de los jóvenes que perdió la vida en ese incidente.

En el acto al que asistieron familiares, sobrevivientes del siniestro y otras personas cercanas, los marchantes leyeron un comunicado en el que piden explicaciones a las directivas del colegio acerca de por qué Senior Fest fue contratada para hacer las chaquetas de los alumnos de once este año.

Vale la pena recordar que esta tragedia tuvo que ver con el volcamiento de un bus que venía de Tolú con 34 pasajeros y dos conductores, siendo la mayoría estudiantes, el 14 de diciembre pasado y se precipitó por un abismo en un tramo de la vía, entre Remedios y Zaragoza. De ellos murieron 16 estudiantes y un joven de unos 26 años que fungía de conductor.

Inicialmente la hipótesis fue que se habría tratado de un microsueño del chofer, pero luego tampoco se descartó que el automotor no hubiera estado en condiciones óptimas de trabajo.

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Minutos antes del plantón de esta mañana y cuando al parecer se había filtrado ya la intención de realizar el acto de protesta, la Alcaldía de Bello emitió un comunicado en el cual aclaró que “ni la administración municipal ni la institución como tal participamos en la organización del viaje que tuvo un trágico desenlace”.

Añadió que tampoco han autorizado el ingreso de empresas turísticas al establecimiento para promover excursiones u otras actividades comerciales, apuntando además que las actividades extraescolares como celebraciones, viajes y eventos sociales no hacen parte de la programación institucional, por tanto tampoco comprometen su responsabilidad.