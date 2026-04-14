x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Allegados a 16 exalumnos muertos protestan por contrato del colegio de Bello con empresa que organizó excursión que terminó en tragedia

Padres de familia y amigos hicieron plantón debido a que la misma empresa habría sido contratada de nuevo.

  • Los padres y allegados a las víctimas del accidente del 14 de dciembre bloquearon parcialmente la vía aledaña al colegio. FOTO: CORTESÍA
    Los padres y allegados a las víctimas del accidente del 14 de dciembre bloquearon parcialmente la vía aledaña al colegio. FOTO: CORTESÍA
  • Las chaquetas habrían sido contratadas desde 2025 y se las entregaron en un acto cultural al inicio de 2026. FOTO: TOMADA DE VIDEO
    Las chaquetas habrían sido contratadas desde 2025 y se las entregaron en un acto cultural al inicio de 2026. FOTO: TOMADA DE VIDEO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Los familiares y allegados de los 16 exalumnos que perecieron en diciembre pasado en medio de la excursión de graduación del Liceo Antioqueño de Bello, en medio de un accidente vial, están de pelea con las directivas de la institución educativa.

Le recomendamos leer: “Lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que era el final”: habla sobreviviente del accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

La razón es que la empresa que les vendió aquel viaje fatal y que es investigada por presuntas irregularidades que podrían haber afectado la seguridad y ser causa del siniestro, aún hace presencia en el establecimiento educativo.

Concretamente, con ella habrían contratado las chaquetas que distinguen a los estudiantes del grado once actualmente.

Por esta razón, este martes realizaron un plantón que comenzó hacia la mitad de la mañana y que al mediodía todavía se mantenía.

“Esta es una marcha pacífica. Estamos esperando que termine la jornada del colegio para acabar, también vamos a mandar derechos de petición y vamos a esperar respuesta del colegio, de la Alcaldía, de Precoltur (la empresa dueña del bus siniestrado) y de Senior Fest (la firma con la que contrataron el paseo)”, explicó Yury Andrea Salazar, madre de Juan Andrés Hincapié Salazar, uno de los jóvenes que perdió la vida en ese incidente.

En el acto al que asistieron familiares, sobrevivientes del siniestro y otras personas cercanas, los marchantes leyeron un comunicado en el que piden explicaciones a las directivas del colegio acerca de por qué Senior Fest fue contratada para hacer las chaquetas de los alumnos de once este año.

Vale la pena recordar que esta tragedia tuvo que ver con el volcamiento de un bus que venía de Tolú con 34 pasajeros y dos conductores, siendo la mayoría estudiantes, el 14 de diciembre pasado y se precipitó por un abismo en un tramo de la vía, entre Remedios y Zaragoza. De ellos murieron 16 estudiantes y un joven de unos 26 años que fungía de conductor.

Inicialmente la hipótesis fue que se habría tratado de un microsueño del chofer, pero luego tampoco se descartó que el automotor no hubiera estado en condiciones óptimas de trabajo.

Además, le sugerimos ver: Video | Extrajeron del abismo el bus accidentado en Remedios, Antioquia, para esclarecer causas de tragedia que dejó 17 muertos

Minutos antes del plantón de esta mañana y cuando al parecer se había filtrado ya la intención de realizar el acto de protesta, la Alcaldía de Bello emitió un comunicado en el cual aclaró que “ni la administración municipal ni la institución como tal participamos en la organización del viaje que tuvo un trágico desenlace”.

Añadió que tampoco han autorizado el ingreso de empresas turísticas al establecimiento para promover excursiones u otras actividades comerciales, apuntando además que las actividades extraescolares como celebraciones, viajes y eventos sociales no hacen parte de la programación institucional, por tanto tampoco comprometen su responsabilidad.

Las chaquetas habrían sido contratadas desde 2025 y se las entregaron en un acto cultural al inicio de 2026. FOTO: TOMADA DE VIDEO
Las chaquetas habrían sido contratadas desde 2025 y se las entregaron en un acto cultural al inicio de 2026. FOTO: TOMADA DE VIDEO

Con respecto a la confección de las chaquetas de los alumnos de once actuales dijo que fueron los mismos padres de familia los que contrataron a Senior Prom desde 2025 y que las prendas fueron entregadas a principios de 2026 en un acto especial.

“Se aclara que esta no constituye un elemento obligatorio del uniforme, sino una prenda voluntaria, adquirida por decisión autónoma de los estudiantes y sus familias”, apunta.

Igualmente, recalca que la Institución Educativa fue requerida para que explicara si había algún vínculo con la citada firma y habría aportado evidencias de que este no existe.

No obstante, los padres insisten en que, más allá del marco legal hay un aspecto ético en el que el colegio debe responder, porque consideran que hay razones para pensar que sí existe una relación, ya que habría personas como un exalumno muy activo dentro de la estructura de la institución que hace parte de la compañía y, dicen, se ha visto equipos de sonido de Senior en actos culturales del Liceo Antioqueño de Bello.

“Queremos saber qué vínculo hay,. Hace tres meses y medio estaban llorando a nuestro hijos y ahora están festejando con Senior las chaquetas del colegio”, dijo la señora Salazar.

Igualmente, le puede interesar: De forma gradual iniciaron clases en el Liceo Antioqueño de Bello tras accidente en el que fallecieron 16 egresados

En el comunicado público, los dolientes de las víctimas del accidente del 14 de diciembre le solicitan al colegio que responda qué medidas están tomando frente a las excursiones para que no se vuelvan a presentar catástrofes como la que los afectó a ellos y que las empresas involucradas en el hecho no sean contratadas más, por lo menos hasta que una investigación certifique que no tuvieron culpa.

“Pedimos que mientras existan dudas, mientras existan investigaciones, se actúe con prudencia, porque cuando hay vidas de por medio la prudencia no es una opción, es una obligación moral”, puntualizaron.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida