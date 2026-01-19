De forma gradual iniciaron clases en el Liceo Antioqueño de Bello tras accidente en el que fallecieron 16 egresados

De manera gradual y con acompañamiento psicosocial, este lunes 19 de enero empezó un nuevo año escolar en el Liceo Antioqueño de Bello. Esta decisión se produce después de que 16 estudiantes, recién graduados de esta institución, y el conductor de un bus, perdieran la vida en aquel trágico accidente de hace un mes en el municipio de Remedios, cuando el vehículo en el que regresaban de su excursión de grados cayó a un abismo de 40 metros de profundidad. Lea más: “Lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que era el final”: habla sobreviviente del accidente que dejó 17 muertos en Antioquia El regreso será escalonado por grados: primero retornaron los alumnos de noveno; el martes 20 de enero lo harán los estudiantes del grado décimo, el miércoles 21 los de once y, finalmente, el jueves 22 regresará a clases el resto de la comunidad educativa.

La Alcaldía de Bello precisó que durante los tres primeros días de esta semana, las actividades de acompañamiento psicosocial estarán dirigidas al estudiantado, con el objetivo de garantizar un adecuado entorno en las aulas. En la segunda semana de enero también habrá una jornada similar para el resto de la comunidad educativa, pues muchos de los docentes y parte del personal se encontraba de vacaciones al momento del siniestro. “Desde el momento del accidente, hemos realizado un acompañamiento permanente a las familias, a los egresados sobrevivientes y a los docentes de la institución. Resaltamos el trabajo de la mesa de docentes orientadores y de las otras 38 instituciones educativas de Bello que están haciendo un acompañamiento psicosocial para garantizar la normalidad académica en esta comunidad educativa”, dijo Claudia Uribe Tobón, secretaria de Educación (E) del municipio. Bloque de preguntas y respuestas.

¿Cuándo ocurrió el accidente?

El siniestro vial se registró en la madrugada del 14 de diciembre del año pasado en la vía que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza.

¿Cuántos fallecidos y heridos?

16 estudiantes murieron, al igual que el conductor del bus. Otras 20 personas, entre egresados y personal de la empresa Seniors Prom, resultaron heridos.

¿En qué va la investigación?

Aún no se ha definido a ciencia cierta lo que ocasionó el accidente; sin embargo, hay varias hipótesis que se manejan: un microsueño por parte del conductor, una falla mecánica o exceso de velocidad.

¿Qué pasó con la empresa del bus involucrado en el siniestro?