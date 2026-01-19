De forma gradual iniciaron clases en el Liceo Antioqueño de Bello tras accidente en el que fallecieron 16 egresados

De manera gradual y con acompañamiento psicosocial, este lunes 19 de enero empezó un nuevo año escolar en el Liceo Antioqueño de Bello. Esta decisión se produce después de que 16 estudiantes, recién graduados de esta institución, y el conductor de un bus, perdieran la vida en aquel trágico accidente de hace un mes en el municipio de Remedios, cuando el vehículo en el que regresaban de su excursión de grados cayó a un abismo de 40 metros de profundidad.
El regreso será escalonado por grados: primero retornaron los alumnos de noveno; el martes 20 de enero lo harán los estudiantes del grado décimo, el miércoles 21 los de once y, finalmente, el jueves 22 regresará a clases el resto de la comunidad educativa.