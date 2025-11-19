x

Dos adolescentes habrían agredido sexualmente a una niña en el Urabá antioqueño

Los hechos habrían ocurrido en plena vía principal del municipio de Mutatá. Aquí le contamos los detalles del caso.

  • Dos adolescentes presuntamente habrían abusado de una niña en Urabá. La menor tuvo que ser trasladada a un centro de salud de la zona. FOTO: Archivo
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 9 horas
Los casos de abuso sexual en el Urabá antioqueño siguen en aumento. Recientemente, la Policía aprehendió a dos adolescentes que presuntamente estarían relacionados con una agresión sexual contra una menor de edad en Mutatá.

Los hechos ocurrieron en un sector de la vía principal de este municipio, hasta donde los uniformados fueron alertados sobre una niña que habría sido abusada por estos dos menores.

Le puede interesar: Lamentable cifra: Este año van 140 casos de violencia sexual contra las mujeres en el Urabá antioqueño

La víctima tuvo que ser trasladada a un centro asistencial de la zona, donde se activaron las rutas especializadas de atención y protección para este tipo de vulneraciones. Los adolescentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías les impuso medida de internamiento preventivo mientras el proceso avanza.

Por el momento, la investigación está siendo adelantada por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y servicios especiales.

Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, expresó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía de Urabá.

Casos de abusos sexual en Urabá

Un reciente informe publicado por la fundación Forjando Futuros documentó que durante el primer semestre del año pasado en Urabá se reportaron 140 casos de violencia sexual en los que las víctimas fueron principalmente mujeres, un acumulado que equivale a un incremento del 16,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando iban 120.

Lea puede interesar: Proponen el sello “Espacio Libre de Abuso” en colegios: el proyecto que presentan en Antioquia para prevenir el abuso infantil

Los municipios con más casos fueron Apartadó con 54 víctimas, seguido por Turbo con 18 y Chigorodó con 14. Las autoridades han recalcado la necesidad de profundizar en campañas de sensibilización para que las mujeres aprendan a identificar las violencias y las vulneraciones a la igualdad de género, buscando que acudan prontamente a las redes de apoyo que hay en la zona.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué medidas se tomaron con los adolescentes señalados?
Fueron puestos a disposición de la Fiscalía y un juez de control de garantías ordenó internamiento preventivo mientras avanza el proceso.
¿Qué entidad atendió a la menor víctima?
La niña fue llevada a un centro asistencial donde se activaron las rutas de atención para violencia sexual.
¿Cuántos casos de violencia sexual van en Urabá?
Forjando Futuros reportó 140 casos en el primer semestre del año pasado, un aumento del 16,6% frente al mismo periodo anterior.
