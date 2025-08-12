x

“Vaca” por los viejos en Marinilla: centro de bienestar del anciano busca construir nueva sede

Cuando se levante el nuevo edificio permitirá crear 200 nuevos cupos y permanecería abierta la sede actual que alberga a 62 personas mayores.

    En el centro de bienestar del anciano San José atienden a 62 adultos mayores y la mayoría son personas abandonadas por sus familias. FOTO CORTESÍA
    Este es el edificio que pretenden construir para albergar a la población mayor de edad del Oritente antioqueño. RENDER DE CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Así como ha logrado sobrevivir prácticamente de milagro durante más de ocho décadas, el centro de bienestar del anciano San José, de Marinilla, busca ahora la proeza en procura de construir una nueva sede que le permita multiplicar su capacidad actual. Para ello está convocando a donantes.

Este CBA alberga a 62 personas mayores en la sede original ubicada detrás del parque principal de la población, en el Oriente antioqueño y se sostiene gracias a las donaciones, al porcentaje que, por ley, les transfieren de la estampilla municipal y a varios eventos que realizan de manera religiosa cada año.

Del total de beneficiarios, entre 54 y 55 son personas de alta vulnerabilidad que sufren de abandono de sus familias y por tanto no pagan ninguna cuota de sostenimiento.

El proyecto es levantar un nuevo edificio al lado del convento La Visitación, en la vía hacia El Peñol, donde podría albergar a unas 200 personas que sufren esa misma condición, es decir que cabrían allí más del triple de los adultos mayores que alberga hoy día y conservaría la casa original también.

La iniciativa se empezó a gestar en 2018 de la mano de la representante legal de la institución, Gloria Jaramillo, quien lleva 29 años en el centro. Luego, en 2022 compraron el terreno, hicieron el banqueo del terreno y comenzaron a vaciar las bases e instalar los pilotes. De manera que ya están construidos los dos niveles de sótano y el primer piso, que ocupan aproximadamente 3.800 metros cuadrados, pero la intención es llegar a cinco pisos, con 11.110 metros cuadrados. El costo total estimado son 3.600 millones de pesos.

Hasta ahora las obras han avanzado gracias a los fondos obtenidos con eventos como bazares, la cabalgata que se hace en las fiestas municipales y que destina un porcentaje para ello, el encuentro de mulas que se hace en septiembre u octubre, una romería y la CBAtón que se celebra cada dos años.

Este es el edificio que pretenden construir para albergar a la población mayor de edad del Oritente antioqueño. RENDER DE CORTESÍA
Este es el edificio que pretenden construir para albergar a la población mayor de edad del Oritente antioqueño. RENDER DE CORTESÍA

La meta es culminar una primera etapa en el año 2027 y tener toda la edificación levantada a finales de 2028, teniendo en cuenta que todo depende de la respuesta que obtengan de los benefactores y donantes.

La iniciativa de la ampliación parte de una realidad imperiosa y es que tanto en Marinilla como en la subregión del Oriente antioqueño está aumentando la demanda de sitios como este, al punto de que el aforo está copado y a diario llegan en promedio tres solicitudes de cupo sin que pueda haber una respuesta positiva.

“Estamos con el cupo full hace unos siete años; se habilita un cupo e inmediatamente entra alguien. Por ejemplo, hoy es martes y ya he recibido tres llamadas solicitando cupo, llaman principalmente de los municipios del Oriente, pero también de toda Antioquia”, explicó Sebastián Jaramillo, coordinador del CBA.

Los huéspedes actuales son locales, pero también de municipios como Rionegro y Medellín, lo mismo que de Cundinamarca y Tolima.

Este CBA San José fue fundado el 4 de agosto de 1943 por el sacerdote Javier Sanín, quien igualmente vio nacer la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, en Bogotá.

Desde entonces ha funcionado como una entidad privada sin ánimo de lucro a la que siempre ha estado vinculada la familia Jaramillo, la que pertenecen la actual administradora y el coordinador. De hecho, el primer administrador fue Ángel Jaramillo, padre y abuelo de ellos.

Una forma de ayudar con esta obra es llevando detalles para los adultos mayores que allí viven, donando materiales para la construcción o depositando dinero en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 64767032433.

Utilidad para la vida