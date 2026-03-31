Alerta en Murindó: en el Urabá, miles de peces muertos preocupan a la comunidad

Una grave situación ambiental mantiene en alerta al municipio de Murindó, en el Urabá antioqueño, luego de que los lugareños denunciaran una gran mortandad de peces en una de las ciénagas de la zona. Según trascendió desde el pasado 28 de marzo se ha registrado la muerte masiva de peces en la ciénaga Remacho, un ecosistema clave para las comunidades locales. Habitantes de la zona reportaron la aparición de miles de peces sin vida generando preocupación tanto por el impacto ecológico como por las consecuencias económicas para quienes dependen de la pesca. Ante la magnitud del fenómeno, y los riesgos sanitarios que podría desencadenar, la comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades para que intervengan, investiguen las causas y adopten medidas necesarias para contener el suceso. Lea también: No eran dulces: incautan en Puerto Antioquia cuatro toneladas de cocaína ocultas en cajas de snacks rumbo al Reino Unido Si bien se había especulado que la tragedia podría ser producto de vertimentos de químicos y contaminantes al cuerpo de agua, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Umata de Murindó negó dicha teoría y aseguró que la mortandad podría estar asociada a factores ambientales como el clima y la respectiva presencia de oxígeno en la ciénaga. “La ciénaga ha presentado esta mortandad al parecer por los bajos niveles del agua que hoy presenta, a raíz de las altas temperaturas de la zona. Descartamos que esta situación haya sido producida por la mano del hombre ya que hemos notado que no hay actividad pesquera”, detalló un funcionario de la Umata. Aún así, desde la Umata se destacó que en la zona ya están desplegados especialistas del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico quienes están haciendo pruebas para corroborar la calidad del agua de Remacho y la teoría explicada por la Umata. Lea también: Qué alistar, ¿el vestido de baño o el paraguas? Así estará el clima en Semana Santa en Antioquia Mientras tanto, la comunidad permanece a la expectativa de los resultados oficiales de las investigaciones y de las acciones que se implementarán para mitigar el impacto ambiental. Los habitantes insisten en la necesidad de una intervención oportuna que no solo atienda la emergencia actual, sino que también garantice la protección de este ecosistema a futuro.