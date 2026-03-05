Así se movía el enlace del Clan del Golfo con el Cartel de los Balcanes que capturaron en una finca de Sabaneta

Quien sería uno de los enlaces clave del Clan del Golfo con el Cartel de los Balcanes cayó en las últimas horas en una lujosa finca de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá. Se trata de alias Lalo o El Pastuso, un hombre que tiene orden de extradición de Perú por sus movimientos criminales en el país incaico.
Juan Camilo Muñoz Rodríguez, nombre de pila de este señalado enlace criminal, era buscado con circular roja de Interpol por parte de las autoridades peruanas, donde ya tenía antecedentes judiciales porque habría utilizado este territorio para poder movilizar narcóticos rumbo hacia el viejo continente.