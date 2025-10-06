¿Qué están haciendo traquetos de Ecuador en Antioquia?

¿Los Choneros, una de las bandas más peligrosas de Ecuador, se está metiendo a Antioquia? Ese es el gran interrogante que surgió luego de que en la última semana fuera asesinado uno de sus cabecillas y el segundo capo al mando fuera capturado. El avance de esta banda criminal en el departamento se insinuó hace tres años, cuando fue asesinado uno de sus capos, Júnior Alexánder Roldán Paredes.
Justamente en la tarde de ayer, en El Poblado fue asesinado Artur Tucci, un presunto narcotraficante albanés de 44 años que hasta hace poco estaba radicado en Ecuador y cuyo homicidio todavía es materia de investigación. El presunto homicidia, quien huyó en una motocicleta, fue capturado en Bello, según informó el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.
Entérese: EXCLUSIVO | Él era alias El Ecuatoriano, el presunto capo de Los Choneros dado de baja en una finca de Rionegro, Antioquia
Investigaciones sobre crimen transnacional dan cuenta que las redes albanesas son un actor clave en el narcotráfico en América Latina y utilizan a Ecuador como base principal para sus operaciones transatlánticas. Estos grupos criminales balcánicos han enviado emisarios a Sudamérica para negociar directamente con los productores de cocaína (como disidentes de las FARC o el Clan del Golfo) con el fin de asegurar el precio al por mayor más bajo posible
Antes del caso de ayer, el hecho más reciente contra un ciudadano ecuatoriano había ocurrido el pasado jueves, cuando a Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, lo interceptaron saliendo de un hotel en el barrio Santa Teresita, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), y allí lo capturaron integrantes de la Policía Nacional y las autoridades ecuatorianas.