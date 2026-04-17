Avance médico: inician nuevos ensayos para producir medicamento que prevendría el Alzhéimer

Un paso importante hacia el desarrollo de un tratamiento para el Alzheimer está dando la Universidad de Antioquia, a través del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) con el inicio de un segundo ensayo clínico para evaluar la eficacia de dos medicamentos que tendrían un efecto preventivo de esta enfermedad que afecta a casi 40 millones de personas en el mundo.

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En materia de avance en medicamentos nada es fácil y los tiempos no corren con la rapidez que muchos quisieran. Baste decir que el primer ensayo en este proyecto que se llama Alzheimer Prevention Initiative (API Colombia) culminó hace poco más de cuatro años.

El nuevo ensayo se hará entre el GNA, que depende de la Facultad de Medicina de la alma máter, con el respaldo del Instituto Banner de Alzheimer e involucrará a 240 pacientes que integran familias que han sido estudiadas por el equipo desde hace varios años dentro de sus investigaciones sobre el Alzhéimer hereditario de inicio temprano. Así lo reportó la UdeA en su plataforma web.

Algunas de ellas portan la variante genética presenilina-1 E280A, conocida como “mutación paisa” (que se refiere a la aparición de la afección de forma temprana por causas hereditarias), mientras que otras no, pero todas hacen parte del seguimiento que adelanta el GNA.

Según explicó el coordinador del GNA, David Fernando Aguillón, la API Colombia 1, que duró ocho años, fue como una escuela, porque si bien no mostró la eficacia biológica del medicamento Crenozumab, les produjo muchos aprendizajes y los acercó a las familias.

Ahora, el API Colombia 2 se centrará en el Donanemab (ya aprobado por la Agencia de Medicamentos de EE. UU. y probado en pacientes con síntomas) y el RG6289 que todavía está en fase de evaluación de la eficacia.

Con ambos se busca controlar en el cerebro los niveles de amiloide, que es una proteína vinculada con el inicio temprano de la enfermedad de Alzheimer.

Aguillón explicó que, en esta oportunidad y a diferencia de API Colombia 1, incluirán tanto a personas asintomáticas como otras que ya muestran síntomas leves de deterioro cognitivo, con el fin de evaluar el efecto de los medicamentos antes mencionados a lo largo de todo el proceso de acumulación de amiloide.

El otro objetivo es determinar si pueden retrasar el inicio y la progresión de la enfermedad y mantener sus niveles bajos.

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Esta etapa durará tres años. En el primer año y medio los participantes recibirán donanemab intravenoso cada mes y en el resto del tiempo se lo administrarían cada seis meses, junto con RG6289, que se administra a diario y de forma oral.

La investigadora del GNA y directora médica del ensayo clínico, Claudia Patricia Ramos, explicó que “durante la primera fase, los participantes podrán recibir donanemab o placebo, según el grupo al que sean asignados. En la segunda, el diseño del estudio permitirá distintas combinaciones: algunos recibirán ambos medicamentos activos, ambos placebos y otros una combinación de tratamiento activo y placebo”.

Añadió que, no obstante, el ensayo está estructurado para que las personas que portan la variante genética presenilina-1 E280A reciban donanemab en al menos una de las dos etapas, lo que permitirá evaluar su efecto en esta población específica.

No todos los participantes permanecerían los tres años contemplados, pues los que tegan niveles bajos de amiloide en el cerebro al ingresar al estudio pasarán directamente a la segunda fase, ya que en esos casos no resulta necesario intervenir con donanemab cada mes para eliminar depósitos inexistentes o mínimos.

Además, incluirán a personas de las mismas familias que no portan la variante genética, quienes recibirán un placebo durante las dos fases del estudio.

“Este ensayo tiene un esquema doble ciego, en el que ni los participantes ni el equipo clínico conocen quién recibe el medicamento activo o el placebo, y así poder evaluar con mayor precisión el efecto de este tratamiento sobre esta población”, explicaron los investigadores.

La investigadora Ramos detalló que todos producimos amiloide desde etapas muy tempranas del desarrollo, incluso antes del nacimiento. Esta proteína cumple funciones importantes en el cerebro, pero también existen mecanismos encargados de eliminarla de forma constante. El problema surge cuando se rompe el equilibrio entre su producción y su eliminación: si se acumula en exceso, puede volverse tóxica para las neuronas”.

A partir de lo anterior, la intención del GNA es que el donanemab — desarrollado para actuar sobre el amiloide— favorezca la eliminación de esa proteína acumulada en el cerebro y ayude a restablecer el equilibrio entre su producción y su eliminación. El fin, entonces es reducir su presencia y ralentizar los procesos que desencadenan el deterioro cognitivo.

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Por otra parte, el RG6289 busca intervenir la producción de amiloide en el cerebro mediante la modulación de gammasecretasa, una enzima encargada de cortar la proteína precursora amiloide y generar, a partir de ella, fragmentos que pueden acumularse.

Al incidir en este proceso, los investigadores esperan disminuir o regular la cantidad de amiloide que se produce y, con ello, mantener niveles bajos en el tiempo.

De esta manera, no solo se apunta a reducir la formación de nuevos depósitos, sino también a complementar la acción de donanemab, evitando que el amiloide continúe acumulándose en el cerebro.