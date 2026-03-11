x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Antioquia activó escuadrón militar y policial para reforzar seguridad en el sur del Aburrá: así funcionará

En el sur metropolitano comenzará a operar un nuevo escuadrón que busca cerrarle el paso a la expansión del Clan del Golfo y otros grupos ilegales.

  • El EMPÁS presentado para el sur del Valle de Aburrá es el octavo de su tipo que se pone a operar en el departamento. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
    El EMPÁS presentado para el sur del Valle de Aburrá es el octavo de su tipo que se pone a operar en el departamento. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

En los municipios del sur del Valle de Aburrá comenzará a funcionar un nuevo Escuadrón Militar y Policial (EMPÁS), una estrategia con la que se busca fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en varios puntos estratégicos de Antioquia.

El anuncio fue realizado por la Gobernación de Antioquia este martes, en medio de un consejo de seguridad en el que se pasó revista a la situación de orden público en los municipios de La Estrella, Caldas, Itagüí, Envigado y Sabaneta.

Le puede interesar: “Igual debe pasar con Calarcá”: Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón tras abatimiento de alias Ramiro

Si bien en estos cinco municipios los datos dan cuenta de una reducción de homicidios, las autoridades departamentales advirtieron que es necesario reforzar las operaciones de seguridad para cerrarle el paso a varias estructuras del crimen organizado con presencia allí.

Según señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el diagnóstico de las autoridades da cuenta de que la principal prioridad en el sur del Aburrá es frenar la expansión del Clan del Golfo, que se ha fortalecido en regiones como el Suroeste antioqueño y por tanto busca afianzar su influencia en los límites con el área metropolitana, a través de bandas como La Miel.

“Hay que poner cuidado a cualquier ánimo expansionista de los criminales del Clan del Golfo, quienes fungen de contrainsurgentes y por eso el gobierno los tiene sentados en una mesa en Dubái, pero que aquí en el Suroeste de Antioquia son jíbaros y expendedores de droga con pretensiones de llegar al sur del Valle de Aburrá a través del grupo de delincuencia común La Miel, que delinque en Caldas”, advirtió el mandatario seccional.

Según informó Rendón, como una medida de presión contra ese grupo, el Departamento aumentó la recompensa por información que conduzca a la captura de un cabecilla identificado como alias El Flaco, que desde 2020 estaba en $50 millones y ahora quedó en $200 millones.

Lea también: Evalúan compra de equipos antidrones tras plan de atentado en Hidroituango

Las autoridades señalaron que en dicho consejo de seguridad se llegó a la conclusión de que debían intensificarse los operativos contra el microtráfico, que constituye una de las principales rentas ilegales de esos grupos.

Tan solo en el caso de los límites de Itagüí con el sur de Medellín, Rendón advirtió que las autoridades preparan una demolición de algunas edificaciones en la avenida Guayabal, que se han convertido en puntos críticos de inseguridad.

En materia de indicadores de seguridad, las autoridades destacaron que al cierre de 2025 las muertes violentas en el sur del Valle de Aburrá se redujeron en un 27% en comparación con 2024 y en lo corrido de este año dicha reducción se ubica en el orden del 10%.

Frente a la estrategia del nuevo EMPÁS, la Gobernación destacó que se trata del octavo de su tipo en el departamento.

Estos escuadrones, que agrupan a 10 unidades de la Policía y el Ejército, están compuestos de equipamiento de movilidad, comunicaciones y tecnología, adquiridos con recursos de la tasa de seguridad.

Lea acá: Así se distribuye el mapa criminal de Antioquia: 51 estructuras se disputan el control

Según anticipó la Secretaría de Seguridad de Antioquia, para este año la meta es crear 17 nuevos escuadrones en todo el departamento.

“Uno de los principios fundamentales de esta estrategia es el control territorial. Con este componente de tecnología y parque automotor que hoy nos brinda la Gobernación, podremos materializar ese principio. Tendremos un control territorial permanente, decidido y eficaz en el sur del Valle de Aburrá. No solo realizaremos acciones de disuasión del delito, también materializaremos capturas de delincuentes que pretenden aprovechar esta zona para refugiarse”, dijo el comandante operativo de la Policía Metropolitana, teniente coronel Alexander Montañez.

De igual forma, el comandante de la Cuarta Brigada, brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, planteó que con las nuevas capacidades la Fuerza Pública tiene más herramientas para llegar a los rincones más apartados.

Finalmente, la Gobernación señaló que, además de los EMPÁS, como parte de la estrategia de dotación para la Fuerza Pública se han entregado 33 camionetas al Ejército, 25 a la Policía, más de 108 motos, morrales, botas de cuero, radios, cascos balísticos, entre muchos otros implementos.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida