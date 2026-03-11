Antioquia activó escuadrón militar y policial para reforzar seguridad en el sur del Aburrá: así funcionará

En los municipios del sur del Valle de Aburrá comenzará a funcionar un nuevo Escuadrón Militar y Policial (EMPÁS), una estrategia con la que se busca fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en varios puntos estratégicos de Antioquia.
El anuncio fue realizado por la Gobernación de Antioquia este martes, en medio de un consejo de seguridad en el que se pasó revista a la situación de orden público en los municipios de La Estrella, Caldas, Itagüí, Envigado y Sabaneta.
Si bien en estos cinco municipios los datos dan cuenta de una reducción de homicidios, las autoridades departamentales advirtieron que es necesario reforzar las operaciones de seguridad para cerrarle el paso a varias estructuras del crimen organizado con presencia allí.
Según señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el diagnóstico de las autoridades da cuenta de que la principal prioridad en el sur del Aburrá es frenar la expansión del Clan del Golfo, que se ha fortalecido en regiones como el Suroeste antioqueño y por tanto busca afianzar su influencia en los límites con el área metropolitana, a través de bandas como La Miel.