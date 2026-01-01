x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Más de 150 riñas y 220 mil gramos de pólvora incautados marcaron el comienzo del Año Nuevo en el Valle de Aburrá

Las autoridades también capturaron a 11 personas por diferentes delitos, entre los que se encuentra un integrante del grupo delincuencial La Terraza. Aquí los detalles.

  • Durante las festividades navideñas más de 1.400 uniformados se desplegaron en el Valle de Aburrá para garantizar la seguridad. Además se incautó en el mes de diciembre un total de 2,5 toneladas de pólvora. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
    Durante las festividades navideñas más de 1.400 uniformados se desplegaron en el Valle de Aburrá para garantizar la seguridad. Además se incautó en el mes de diciembre un total de 2,5 toneladas de pólvora. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

01 de enero de 2026
bookmark

Las celebraciones de fin de año en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá estuvieron marcadas por un alto número de requerimientos ciudadanos y operativos policiales.

Según el balance entregado por la Policía, durante la noche de Año Nuevo se atendieron 1.565 llamadas a la línea de emergencias, principalmente por hechos de perturbación a la tranquilidad (329 casos), violencia intrafamiliar (194), riñas (156) y quema de pólvora (150).

En medio de los operativos se reportaron 11 capturas, 81 traslados al Centro de Traslado por Protección, la incautación de 115 armas blancas, la incautación de un arma de fuego de letalidad reducida y la imposición de 198 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Además, las autoridades decomisaron 220.500 gramos de pólvora, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos, especialmente en menores de edad.

Le puede interesar: ¡Antioquia no aprendió! 26 quemados por pólvora en el festejo de Año Nuevo; niño de 1 año entre los lesionados

Uno de los resultados más relevantes fue la captura por orden judicial de alias “Palomo”, presunto integrante del grupo delincuencial La Terraza, señalado por delitos como concierto para delinquir con fines de homicidio agravado y de tener una trayectoria criminal de más de 12 años, con una presunta participación en varios homicidios ocurridos en Medellín y el municipio de Andes durante 2025.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que durante las festividades se desplegó un dispositivo especial con más de 1.400 policías adicionales, puestos de control fijos y móviles y patrullajes en sectores residenciales, comerciales y de alta afluencia.

Es de anotar, que según las autoridades, durante todo el mes de diciembre se incautaron más de 2,5 toneladas de pólvora.

Durante diciembre logramos la incautación de 45 armas de fuego y la captura de 557 personas por diferentes conductas delictivas”, expresó el comandante.

Medellín cerró el año con 70 quemados

En el caso de Medellín, la mayoría de los lesionados son hombres (77%) y el grupo etario más impactado es el de mayores de 18 años, con 44 casos, aunque también preocupa el panorama de menores de edad, debido a que la ciudad cerró con 26 casos de niños afectados por pólvora.

Entérese: Últimos golpes al contrabando antes de Año Nuevo: incautaron 7.190 prendas de vestir y 339 botellas de licor en Medellín

Además, casi la mitad de los heridos resultaron lesionados por manipular pólvora, mientras que un 44% sufrió quemaduras aun siendo solo observadores.

En cuanto a la gravedad de las lesiones, el reporte indica que el 52% presentó quemaduras de segundo grado, seguido de lesiones de primer y tercer grado.

Aunque el 69% de los casos fue atendido de manera ambulatoria, un 31% requirió hospitalización. Es de anotar que las quemaduras encabezan el tipo de lesión más frecuente, con 60 casos, seguidas de laceraciones, contusiones, daños oculares y amputaciones.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida