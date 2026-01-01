Más de 150 riñas y 220 mil gramos de pólvora incautados marcaron el comienzo del Año Nuevo en el Valle de Aburrá

Las celebraciones de fin de año en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá estuvieron marcadas por un alto número de requerimientos ciudadanos y operativos policiales.

Según el balance entregado por la Policía, durante la noche de Año Nuevo se atendieron 1.565 llamadas a la línea de emergencias, principalmente por hechos de perturbación a la tranquilidad (329 casos), violencia intrafamiliar (194), riñas (156) y quema de pólvora (150).

En medio de los operativos se reportaron 11 capturas, 81 traslados al Centro de Traslado por Protección, la incautación de 115 armas blancas, la incautación de un arma de fuego de letalidad reducida y la imposición de 198 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Además, las autoridades decomisaron 220.500 gramos de pólvora, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos, especialmente en menores de edad.

Uno de los resultados más relevantes fue la captura por orden judicial de alias “Palomo”, presunto integrante del grupo delincuencial La Terraza, señalado por delitos como concierto para delinquir con fines de homicidio agravado y de tener una trayectoria criminal de más de 12 años, con una presunta participación en varios homicidios ocurridos en Medellín y el municipio de Andes durante 2025.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que durante las festividades se desplegó un dispositivo especial con más de 1.400 policías adicionales, puestos de control fijos y móviles y patrullajes en sectores residenciales, comerciales y de alta afluencia.

Es de anotar, que según las autoridades, durante todo el mes de diciembre se incautaron más de 2,5 toneladas de pólvora.

“Durante diciembre logramos la incautación de 45 armas de fuego y la captura de 557 personas por diferentes conductas delictivas”, expresó el comandante.