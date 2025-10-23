Pulso por Appa de Petro aterrizó en el Congreso: radicaron proyecto de ley para tumbarlas

El tire y afloje por las controvertidas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) ahora se libra en el Congreso de la República. Esta semana, una docena de senadores y representantes a la Cámara de varias regiones radicaron un proyecto de ley con el que se busca dejar sin piso un artículo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que le dio vida a dicha figura.
La iniciativa aparece luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro emprendiera una oleada de declaratorias de dichas áreas en varias regiones del país, incluyendo los municipios antioqueños de Concordia, Fredonia y Venecia.
La radicación del proyecto fue además acompañada por varias organizaciones ciudadanas, políticas y centros de pensamiento detractores de ese instrumento, que también es objeto de controversia legal en la Corte Constitucional.