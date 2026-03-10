Australia otorga visados humanitarios a jugadoras de la selección femenina de Irán

El Gobierno de Australia concedió visados humanitarios a varias jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán, luego de que manifestaran preocupación por su seguridad si regresaban a su país, informó CNN.

Conozca: Guerra en Irán encarece los fertilizantes y preocupa al agro colombiano: la urea ya subió más de 14%

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó que al menos cinco integrantes del equipo recibieron este tipo de visado. De acuerdo con fuentes cercanas al plantel citadas por CNN, otras dos personas vinculadas con la delegación —una jugadora y un miembro del personal— también solicitaron asilo en territorio australiano.

Las futbolistas se encontraban en Australia tras participar en la Copa Asiática Femenina, donde la selección iraní quedó eliminada en la fase de grupos después de perder sus tres partidos.