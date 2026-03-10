x

Australia otorga visados humanitarios a jugadoras de la selección femenina de Irán

Varias integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán permanecen en Australia tras solicitar protección internacional. Esto fue lo que dijo el Gobierno.

  El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmó que su Gobierno concedió visados humanitarios a varias jugadoras de la selección femenina de Irán. FOTO: AFP.
    El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmó que su Gobierno concedió visados humanitarios a varias jugadoras de la selección femenina de Irán. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

El Gobierno de Australia concedió visados humanitarios a varias jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán, luego de que manifestaran preocupación por su seguridad si regresaban a su país, informó CNN.

Conozca: Guerra en Irán encarece los fertilizantes y preocupa al agro colombiano: la urea ya subió más de 14%

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó que al menos cinco integrantes del equipo recibieron este tipo de visado. De acuerdo con fuentes cercanas al plantel citadas por CNN, otras dos personas vinculadas con la delegación —una jugadora y un miembro del personal— también solicitaron asilo en territorio australiano.

Las futbolistas se encontraban en Australia tras participar en la Copa Asiática Femenina, donde la selección iraní quedó eliminada en la fase de grupos después de perder sus tres partidos.

Según el reporte, el caso empezó a generar atención internacional cuando, antes del primer partido del torneo, varias jugadoras permanecieron en silencio durante el himno nacional de Irán. El gesto no fue explicado públicamente por el equipo, pero algunos sectores conservadores del país lo interpretaron como un acto de deslealtad.

Siga leyendo: FMI pide prepararse para “lo impensable” por guerra en Medio Oriente

Posteriormente, fuentes citadas por CNN indicaron que las futbolistas fueron obligadas a cantar el himno en partidos posteriores e incluso a realizar el saludo militar antes de un encuentro frente a Filipinas.

Mientras tanto, parte de la delegación ya abandonó Australia con destino a Irán, aunque no se ha confirmado la ruta ni la fecha exacta de su llegada. Testigos citados por CNN señalaron que, cuando el autobús del equipo se dirigía al aeropuerto de Gold Coast, varias personas intentaron bloquear su salida mientras pedían a las autoridades que protegieran a las jugadoras.

Activistas de derechos humanos y miembros de la comunidad iraní en Australia también expresaron preocupación por la situación. Según el reporte, familiares de al menos tres futbolistas habrían recibido amenazas en Irán.

