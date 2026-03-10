Selección Colombia femenina de baloncesto inicia su camino en busca de la clasificación al Mundial de Alemania

La Selección Colombia femenina mayores de baloncesto inicia en Lyon, Francia, su participación en la Womens Basketball World Cup-2026 Qualifying, en busca de uno de los 16 cupos para estar en la cita de Alemania.
Las dirigidas por Luis Miguel Cuenca y Ricardo Pinzón viajaron convencidas de dar la pelea y hacer un gran torneo para buscar uno de los cupos que les permita estar en la máxima cita, que será en Alemania.
Hay que recordar que en la fase de clasificación están las mejores 24 selecciones del mundo y la idea de las cafeteras es alcanzar un lugar entre las 16 que se clasifican al Mundial, una tarea titánica, teniendo en cuenta que se medirán a grandes potencias.