x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video: policía de civil y fuera de servicio capturó a dos presuntos ladrones en Medellín

A los señalados los interceptó en inmediaciones de la estación Poblado del metro.

  • Así fueron sometidos los presuntos atracadores en inmediaciones de una de las estaciones del metro. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Así fueron sometidos los presuntos atracadores en inmediaciones de una de las estaciones del metro. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

“El que es bueno es bueno”, así reza un dicho que se utiliza mucho en la cultura paisa para referirse al correcto desempeño de alguien en situaciones puntuales. Ese mismo refrán podría aplicarse a un policía de la ciudad de Medellín, quien a pesar de no estar en medio de su turno y vestir ropa casual en vez de su uniforme, intervino para capturar a dos presuntos ladrones.

Lea más: Mataron afuera de la UdeA a hombre que habría intentado robarle a un estadounidense en Laureles, Medellín

El hecho se registró durante la tarde de este martes 10 de marzo en la Comuna 14 de la capital antioqueña, más específicamente en el puente peatonal de la estación Poblado del metro. Allí, dos sujetos habrían intimidado con un arma cortopunzante a un ciudadano, quien se dirigía a su lugar de trabajo. Al resistirse al atraco, fue lesionado.

Fue en ese momento cuando el policía, que estaba de civil en su motocicleta, se percató de lo sucedido, e inició una persecución que se extendió por varios metros hasta dar con el paradero de los presuntos agresores quienes por poco logran escapar.

“Policía, quietos ahí, dejen el bolso, se tiran al suelo”, fueron algunas de las palabras del hombre mientras los sometía con su arma de dotación.

Una vez los redujo, notificó la situación y al lugar llegaron otros policías para proceder con su respectiva captura.

“Estos delincuentes intentaron huir pero no contaban con la determinación de este policía, quien incluso arriesgó hasta su propia vida recorriendo un tramo de la autopista en contravía para no perderlos de vista. La persecución quedó grabada en video y terminó como debía terminar: con estos dos delincuentes puestos a disposición de la autoridad competente” dijo Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín.

Entérese: Capturan y envían a la cárcel a hombre que amenazó a su expareja frente a su hija en Medellín

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-, los casos de hurto a personas en Medellín registran una reducción del 7 % respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 3.786 casos en 2025 a 3.517 en 2026. Los atracos presentan una disminución del 19 %, con 264 hechos menos.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida