Consuelo, de 52 años, fue cruelmente asesinada en Salgar: ya van 11 mujeres asesinadas este año en Antioquia

La violencia contra la mujer en Antioquia registra un inicio de año crítico. Con el reciente hallazgo del cuerpo de María Consuelo Vélez Montoya, de 52 años, en zona rural del municipio de Salgar, la cifra de mujeres asesinadas en el departamento ascendió a 11 casos en lo que va de enero de 2026.
El cuerpo de la mujer fue localizado por habitantes de la vereda Chaquiro Arriba, un sector ubicado a cerca de una hora del casco urbano de Salgar, en el Suroeste antioqueño. Según el reporte de las autoridades y del cuerpo de bomberos local, la víctima presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma cortopunzante en la zona del cuello y el tórax.