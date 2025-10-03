x

Buriticá sigue en tensión: un policía está en UCI por herida de bala en el rostro durante un atentado

El uniformado hacía parte de la escolta a una comisión de la SAE que había acabado de realizar un allanamiento.

    Buriticá ha sido escenario de una aguda confrontación por sus riquezas auríferas. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    La Policía hizo recientemente el decomiso de varios bienes de una estructura presuntamente ilegal que extraía oro en Buriticá. FOTO: POLICÍA
Redacción El Colombiano
03 de octubre de 2025
En cuidados intensivos pero estable permanece el integrante de la Fuerza Pública que resultó herido en la tarde del jueves en un ataque de grupos ilegales en la subregión del occidente antioqueño.

Fuentes de la Policía Antioquia indicaron que los hechos en los que resultó lesionado el patrullero, cuyo nombre no fue revelado, sucedieron en el municipio de Buriticá luego de acompañar a funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en una diligencia de allanamiento de un bien cuya posesión presumiblemente estaría ligado con actividades ilegales.

Ya habían efectuado la diligencia y la comisión retornaba a sus bases, dentro del casco urbano, cuando fueron hostigados con ráfagas de fusiles desde la zona montañosa, resultando lesionado el policial perteneciente a la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (Unimil).

Una bala de este tipo de arma de largo alcance entró por el rostro del uniformado y salió por su ojo izquierdo.

La Policía hizo recientemente el decomiso de varios bienes de una estructura presuntamente ilegal que extraía oro en Buriticá. FOTO: POLICÍA

De inmediato el patrullero fue evacuado del área y lo trasladaron a un centro asistencial en Santa Fe de Antioquia para que recibiera atención especializada. Allí, según el informe emanado de fuentes de la Policía departamental, se encuentra en una UCI pero permanece estable y consciente, aunque bajo observación, pues los médicos buscan evitar infecciones y posibles secuelas.

“Le están realizando una tomografía para verificar daños internos y remitirlo a la ciudad de Medellín”, añadieron las fuentes.

Buriticá ha sufrido en los últimos años una situación de convulsión originada en el conflicto por la explotación de sus grandes riquezas auríferas. Una de las situaciones más complicadas ha girado en torno a la invasión de la mina cuyo título está a nombre de la empresa Zijin-Continental Gold, donde se han presentado múltiples ataques con explosivos y enfrentamientos entre los mineros informales y el cuerpo de seguridad de la multinacional china.

El 23 de julio pasado, en los socavones, bajo tierra, se dio un nuevo atentado que dejó tres guardas de seguridad heridos.

Los vigilantes resultaron con lesiones de consideración, principalmente en el rostro, a causa de las esquirlas y tuvieron que ser trasladados de urgencia para recibir atención médica.

Las autoridades han dicho que el Clan del Golfo estaría alentando la explotación ilegal y antitécnica de las minas, así como de la invasión irregular de la infraestructura de la Zijin.

Justamente, hace menos de dos semanas, las autoridades decomisaron propiedades lujosas, camionetas y motocicletas, entre otros bienes de una presunta estructura delincuencial organizada que se dedicaba a la extracción ilegal de oro en Buriticá.

