Lujosas camionetas y casas con piscina: ocupan bienes por $9.000 millones a banda que extraía oro ilícito en Antioquia

Lujosas propiedades, camionetas y motocicletas forman parte de los bienes que las autoridades ocuparon con fines de extinción de dominio a una estructura delincuencial organizada que se dedicaba a la extracción ilegal de oro en Buriticá, Occidente de Antioquia. El procedimiento lo hizo la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, que impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre los bienes, porque habrían sido adquiridos con recursos que provenían de la minería ilegal en yacimientos de oro de Buriticá o que estaban al servicio de la actividad ilícita en el municipio.

De acuerdo con el ente acusador, los bienes cobijados con estas medidas están avaluados en $9.000 millones y entre ellos se encuentran inmuebles, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio.

En concreto, se trata de 10 inmuebles ubicados en zonas urbanas y rurales, 15 vehículos, entre los que se encuentran motos y camionetas de alta gama, 3 sociedades, 2 establecimientos de comercio y dinero representado en un título judicial. Todos estos, según las autoridades, están relacionados con las actividades ilícitas mencionadas.

El reporte del caso da cuenta de que las diligencias de ocupación y materialización de las medidas cautelares se desarrollaron en articulación con la Policía Nacional en zonas de Medellín, en Santa Fe de Antioquia y Buriticá, Occidente antioqueño, y en Tierralta, en el departamento de Córdoba.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas hasta el momento, la organización delincuencial a la que pertenecerían las propiedades afectadas es conocida como “Los del Cero”, señalada de tener vínculos con el Clan del Golfo. La labor que cumpliría “Los del Cero” era la de extraer el oro, para luego procesarlo en entables artesanales y comercializarlo posteriormente con la fachada de que había sido comprado a barequeros y mineros artesanales. Con esto le daban una apariencia de legalidad al producto y a las ganancias obtenidas.

Desde la Fiscalía General de la Nación informaron que durante las investigaciones que se han adelantado lograron recopilar evidencias que dan cuenta de que la mayoría de los bienes estaba a nombre de familiares y personas allegadas a los integrantes de la red de minería ilegal.



