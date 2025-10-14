Donantes de órganos en Antioquia cayeron 10%

Para Juan Guillermo Valderrama todo comenzó con un pequeño dolor en el pecho. Casi dos años después de lograr zafarse del bazuco, el licor y el cigarrillo, lo que parecía ser una molestia en un pulmón, lo llevó a consultar al médico.
“Yo fui drogadicto activo y alcohólico un tiempo, pero hace 26 años dejé de consumir, luego de estar en una comunidad terapéutica por 14 meses. Llevaba un año y medio sin consumir y como al año y medio me empezó un dolor en un pulmón. Fui donde el médico, me mandaron una placa de tórax y me dijo: ‘Usted no está enfermo de los pulmones. Usted lo que tiene es una cardiopatía, o sea, el corazón dilatado. Pida cita con un cardiólogo’”, reconstruye Juan Guillermo, apuntando que ese tan solo sería el comienzo de un suplicio de casi 20 años, en el que sufrió por lo menos tres infartos y le implantaron múltiples dispositivos hasta que su corazón se fundió.
Valderrama se gana ahora la vida como conferencista y escritor, ayudando a personas que están atrapadas en alguna adicción. Sin embargo, nada de eso sería posible si no fuera por el corazón nuevo que hoy late en su pecho.
“El trasplante es la última posibilidad, porque los riesgos de cambiar un corazón son muy altos. Yo llegué a la operación siendo oxígeno dependiente, no sé cómo hicieron de un moribundo una persona viva. Si no hubiera sido por esa persona que me regaló el corazón, no estaría aquí”, apunta, precisando que el próximo 7 de diciembre cumplirá seis años de haber empezado una segunda vida.