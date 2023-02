George, un hombre canadiense, dejó en su país a su mamá, a su hija y sus negocios para vivir como habitante de calle en Medellín. Quedó atrapado por la pandemia y después decidió quedarse para darle un giro a su estilo de vida. Hace tres años, dos meses y una semana el extranjero deambula por las aceras de la ciudad.

“Viví en Prado, en el barrio Boston. También en Envigado y en El Poblado. Cuando llegué mi plan no era quedarme mucho tiempo, mínimo un año. Era finales de 2019 y luego llegó la cuarentena. Tenía que quedarme en el hotel y no podía salir. Esa fue una de las razones por las que me quedé”, señaló George en una entrevista con el creador de contenido conocido como Stylacho.

Lea más: RETRATOS DE LA VIDA DE CALLE EN MEDELLÍN

El influencer es también un barbero de la ciudad que recorre las calles de la ciudad en busca de habitantes en situación de calle que quieran cambiar de “look”. En medio de sus labores se encontró con George, quien dice que Medellín le gustó porque todo es “barato”.

“Vivir en este país es muy barato. Aquí con poco vivo como un rey. El dinero que tengo allá es nada, pero aquí vivo muy feliz y tengo todo lo que necesito. Un paquete de cigarros en Canadá cuesta 50.000 pesos, si fumas tres paquetes son 150.000 pesos. Aquí yo vivo como un rey con solo 150.000 pesos”, relató el extranjero.

De acuerdo con George, en la ciudad de Toronto vive su mamá de 85 años y su hija. Dice que cada que necesita dinero pide al administrador de su negocio que le envíe plata y que, “en cinco minutos” ya tiene el dinero consignado en su cuenta.

El candiense es una de las 8.000 personas que, de acuerdo con la Red de Calle, habita en situación de calleen Medellín con corte hasta septiembre de 2022.

Entérese: Medellín, esa ciudad que vive en cambuches: tres historias de cómo es dormir sin techo y sin baño

“Vivo aquí y aquí todos somos compañeros, somos como una familia. Hay mejores formas de vida, pero esta me gusta. Es mejor no tener muchas cosas finas, solo lo que necesitas para vivir”, dijo George.