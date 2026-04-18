“Quiero encontrar a Camilo como esté, ha sido un tiempo demasiado largo”

Durante más de 1.474 días, Claudia Yepes no ha permitido que la desaparición de su hijo se convierta en un caso más guardando polvo en los escritorios oficiales. Desde 2022, su lucha la ha librado con un computador, publicando todos los días, sin falta, llamados a las autoridades para que no engaveten el caso entre los más de 130.000 que acumula el país por desaparición y que suelen convertirse para muchos en parte del paisaje. Su hijo es Andrés Camilo Peláez Yepes, un ingeniero de 26 años que trabajaba en labores ambientales en el proyecto de Hidroituango y que fue visto por última vez durante la madrugada del lunes 4 de abril de 2022, cuando, según testigos, caminaba por el parque principal de San Andrés de Cuerquia en compañía de dos hombres. Le puede interesar: “Su ausencia duele todos los días”: ingeniero Andrés Camilo Peláez completó cuatro años desaparecido Su trabajo para el megaproyecto, la compleja situación de seguridad del Norte de Antioquia y una amplia gama de especulaciones e historias hicieron que durante los primeros meses la desaparición se convirtiera en un asunto de primer orden para las autoridades. Grandes cuadrillas de socorristas, policías y soldados barrieron un área de 136 kilómetros cuadrados, EPM pegó una gigantesca valla a la entrada del pueblo invitando a la ciudadanía a colaborar con la búsqueda y desde la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional se anunciaron grandes recompensas para quienes dieran información.

Sin embargo, el tiempo fue pasando y el caso se empezó a enfriar. Cambiaron los funcionarios, aparecieron nuevas hipótesis, se prometieron más recompensas y hasta una comisión de búsqueda de alto nivel que nunca se conformó. En medio de esos ires y venires, la voz de Claudia Yepes ha permanecido firme para exigir avances y recordar que sin importar el paso del tiempo hay una familia que sigue a la espera de saber lo que ocurrió, sin importar lo que sea. “Uno después de tanto tiempo se acostumbra a vivir con el dolor. Ya tenemos que vivir así, desafortunadamente. Yo siempre he dicho que es la vida que nos tocó, pero uno siempre está a la expectativa y no pierde ni la fe ni la esperanza de que podamos encontrarlo, esté como esté”, dice Yepes.

En la imagen, el ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes y su madre Claudia Yepes, quien lo busca incansablemente. FOTO Cortesía

La madre de Andrés Camilo señala que desde abril de 2022 son muchísimas las hipótesis que se han tejido alrededor de lo ocurrido con su hijo, pero todas tienen en común haber llegado a callejones sin salida y no contar todavía con suficiente acervo probatorio para llegar a una conclusión. Siga leyendo: ¿Qué pasó con Tatiana y Camilo? Dos desapariciones sin rastro en Colombia “La verdad es que ha sido demasiado lento todo el proceso de la búsqueda de Andrés Camilo, porque me parece que desde el principio le faltó a la Fiscalía actuar más rápido frente a las personas que habían indagado o a las personas a las que les habían tomado declaraciones, haber buscado más. Son más de cuatro años uno tratando de saber”, apunta. Claudia recuerda que desde hace cuatro años había por lo menos cuatro hipótesis, como por ejemplo que a su hijo lo habían atracado y luego desaparecido. También se habló de que supuestamente se había metido con la mujer de un integrante de un grupo armado de la zona, pero nunca se dijo quién era la mujer o quién el bandido. Otros vincularon su desaparición a un supuesto entramado en el proyecto de Hidroituango y una historia de un robo que Andrés Camilo habría descubierto, pero en la que nunca se planteó quiénes serían esas supuestas personas y que se terminó desdibujando.

La cuarta hipótesis, hasta ahora la que más lejos ha ido, pero que tampoco ha llegado a conclusiones, es que Andrés Camilo habría sido víctima de un secuestro extorsivo por cuenta de una banda local que necesitaba desesperadamente dinero, pero que luego perdió el control de la situación cuando se encendieron las alarmas por la desaparición. Fue con base en esa hipótesis que la Fiscalía obtuvo luz verde para capturar a dos personas, identificadas como alias Juancito y alias Huevito, que fueron señalados por el ente acusador de haber colaborado presuntamente con la banda El Mesa, a la que se responsabilizó del secuestro. “Solamente sabíamos del plan que tenían para secuestrar a dos personas, cualquiera que le diera el rescate más fácil y cómo tener esa plata más ligero”, dijo un testigo interrogado por las autoridades. “Ese día, a las 2 de la mañana, el señor Juan Fernando y yo estábamos por los lados del parque, vimos cuando se lo llevan en una jaula verde oscura, en una jaulita muy pequeña. Se lo llevó alias 300 y Willy, también Juan Pablo, alias Juan Punta”, quedó plasmado en el escrito de acusación de la Fiscalía, que se filtró a la opinión pública en enero de 2025. Lea además: Búsqueda del ingeniero Camilo Peláez Yepes en San Andrés de Cuerquia ya completó 1.000 días Sin embargo, al ser llevados a juicio, el papel de alias Juancito y alias Huevito se fue desdibujando. En enero de 2025, alias Juancito quedó incluso en libertad por orden de un juez, sin que hasta ahora se conozcan más detalles de en qué va esa hipótesis de la desaparición. Yepes sostiene que aunque las investigaciones de la Fiscalía se mantienen activas, la mayor parte de las entidades que antes ofrecieron su ayuda, tanto la Gobernación de Antioquia como el Gobierno Nacional, habrían ido relegando el caso a un segundo plano. “El Gobierno Nacional se comprometió a formar una comisión de búsqueda, se comprometió a reuniones con el ministro de ese momento, que era Iván Velásquez. Yo hablé en dos o tres oportunidades con él, pero nunca se conformó la comisión de búsqueda de Andrés Camilo. Me llamaba la secretaria a decir que ya estaban organizando, que quiénes iban a participar, pero nunca se hizo nada. Entonces uno se va quedando muy solo en el camino”, agrega.