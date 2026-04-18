“Quiero encontrar a Camilo como esté, ha sido un tiempo demasiado largo”

Durante más de 1.474 días, Claudia Yepes no ha permitido que la desaparición de su hijo se convierta en un caso más guardando polvo en los escritorios oficiales. Desde 2022, su lucha la ha librado con un computador, publicando todos los días, sin falta, llamados a las autoridades para que no engaveten el caso entre los más de 130.000 que acumula el país por desaparición y que suelen convertirse para muchos en parte del paisaje.
Su hijo es Andrés Camilo Peláez Yepes, un ingeniero de 26 años que trabajaba en labores ambientales en el proyecto de Hidroituango y que fue visto por última vez durante la madrugada del lunes 4 de abril de 2022, cuando, según testigos, caminaba por el parque principal de San Andrés de Cuerquia en compañía de dos hombres.
Le puede interesar: “Su ausencia duele todos los días”: ingeniero Andrés Camilo Peláez completó cuatro años desaparecido
Su trabajo para el megaproyecto, la compleja situación de seguridad del Norte de Antioquia y una amplia gama de especulaciones e historias hicieron que durante los primeros meses la desaparición se convirtiera en un asunto de primer orden para las autoridades.
Grandes cuadrillas de socorristas, policías y soldados barrieron un área de 136 kilómetros cuadrados, EPM pegó una gigantesca valla a la entrada del pueblo invitando a la ciudadanía a colaborar con la búsqueda y desde la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional se anunciaron grandes recompensas para quienes dieran información.