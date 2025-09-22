Exrector de colegio capturado en Antioquia, señalado de abusar de sus estudiantes

La Policía capturó a un hombre 66 años, pensionado del magisterio, quien fue rector y docente de varios colegios en la subregión del norte de Antioquia, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en Santa Rosa de Osos.
Desde el año 2019, el hombre enfrentaba un proceso judicial tras ser señalado de haber cometido actos de índole sexual contra un menor de edad en el marco de sus funciones académicas.