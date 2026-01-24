x

4 capturados en operaciones contra la minería ilegal en Antioquia: Ejército destruyó material avaluado en $178 millones

Los operativos, de acuerdo con las autoridades, afectan significativamente las ganancias ilegales de los grupos al margen de la ley que delinquen en el territorio. Conozca más detalles.

    Las operaciones se hicieron en conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional. FOTO Cortesía Cuarta Brigada del Ejército.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En Fredonia y Buriticá, municipios del Suroeste y Occidente de Antioquia respectivamente, autoridades llevaron a cabo dos operativos en contra de la minería ilegal que afectaron en alto grado las ganancias de los grupos delincuenciales de ambos territorios.

En una primera intervención, esto en la vereda Puente Iglesias de la primera localidad mencionada, tropas del Batallón número once, Cacique Nutibara, en conjunto con uniformados de la Policía, dieron con la ubicación de 3 unidades de minería ilegal. Algunos de los elementos incautados y destruidos fueron 7 motores Diesel, 3 dragas tipo buzo, 3 plataformas metálicas, 2 motobombas, entre otros, material que fue avaluado en $50 millones de pesos aproximadamente.

Lea más: Atacaron la base militar de un municipio al Nordeste de Antioquia, ¿qué pasó?

En el sitio también capturaron a 4 hombres, quienes fueron presentados ante la autoridad judicial competente.

Simultáneamente, en el municipio de Buriticá, más exactamente en el sector Los Arados, soldados del Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío con apoyo de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal, descubrieron 6 unidades de extracción de minería ilegal. Allí fueron destruidos 17 generadores de aire, 11 taladros, 7 motosierras y 4 motores Diesel eléctricos, elementos avaluados en $128 millones.

De acuerdo con las autoridades, estas operaciones contrarrestan en gran medida el actuar delictivo de las organizaciones criminales de la zona, pues afecta sus ganancias y pone en jaque su consecución ilegal de recursos.

En El Bagre también hubo operaciones contra la minería ilegal

Otras 6 unidades de producción de minería ilegal fueron ubicadas y destruidas en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, en el sector conocido como Los Aguacates

Allí se ubicaron 5 dragas tipo buzo, 5 motores industriales, 5 motobombas, 5 clasificadoras y 400 galones de ACPM. Todo se destruyó de manera controlada.

Entérese: Actualizan cartel de los más buscados en Antioquia con 6 delincuentes que no han podido capturar desde 2024

Según las autoridades, los elementos encontrados con los que se realizaba esta actividad ilícita pertenecerían, presuntamente, al Clan del Golfo, estructura criminal que se lucraba de lo producido allí.

“Con esta maquinaría eran extraídos más de 10.000 gramos de oro al mes, cuyo valor en el comercio sería superior a los 5 mil millones de pesos, por lo cual se genera una afectación económica significativa con su inutilización”, precisó a través de un comunicado la Séptima División del Ejército Nacional.

