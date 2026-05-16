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A Valentina la mataron en una bomba del Oriente antioqueño; cubrieron su cadáver con una bandera de Colombia

La mujer fue baleada por sujetos en moto, quienes sin mediar palabra acabaron con su vida. Para tapar su cuerpo de los curiosos, usaron una bandera patria.

  • A Valentina Cardona Henao, de 24 años, la asesinaron cuando estaba trabajando en una estación de servicio de San Vicente Ferrer, Oriente antioqueño. FOTOS: Cortesía
    A Valentina Cardona Henao, de 24 años, la asesinaron cuando estaba trabajando en una estación de servicio de San Vicente Ferrer, Oriente antioqueño. FOTOS: Cortesía
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Mientras se encontraba trabajando en una estación de gasolina de San Vicente Ferrer, Oriente antioqueño, hombres armados en motocicleta le dispararon en varias ocasiones a Valentina Cardona Henao, de 24 años, ocasionándole la muerte al lado de las máquinas abastecedoras.

Quienes estaban en el sitio, para no dejar su cadáver expuesto, usaron una bandera de Colombia para cubrirlo.

Los hechos ocurrieron a las 7:43 de la noche del pasado viernes en la avenida Guillermo Gaviria Correa, de la zona urbana de este municipio.

De acuerdo con el reporte de los testigos, los homicidas llegaron a la estación y se ubicaron en la isla donde estaba Valentina. Sin mediar palabra le disparan en la cabeza, provocándole la muerte en el sitio.

Antes de que llegaran los agentes de la Policía Metropolitana y los investigadores judiciales para hacer las respectivas labores, una persona encontró una bandera nacional y con ella cubrió los despojos mortales de esta mujer, quien llevaba varios años trabajando como islera en esta estación de combustible.

En cuanto a los homicidas, estos escaparon por la vía que conecta a este municipio con su vecino de Concepción y con las cámaras de seguridad del establecimiento y sus alrededores se busca dar con el paradero de los responsables de este hecho.

Entérese: Mujer fue asesinada a golpes, al parecer, por su pareja en el oriente de Medellín: el hombre fue capturado

Hasta el momento, las autoridades no manejan hipótesis sobre las causas del asesinato. En un inicio se rumoró que se podría tratar de un intento de hurto a la estación, versión que fue desvirtuada luego de que se conociera que los homicidas dispararon sin ninguna discusión previa.

Desde la Alcaldía de San Vicente Ferrer emitieron un comunicado en el que señalaron que se encuentran realizando las labores respectivas para esclarecer lo ocurrido con Valentina y pidieron que no se difundiera inexacta sobre lo sucedido.

En cuanto al uso del principal símbolo patrio para cubrir este cadáver, hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, pese a que para el uso del mismo en estos casos existen una serie de protocolos.

De acuerdo con el protocolo nacional, este solo debe ser usado para ubicarse en los féretros, haciendo que el color amarillo quede sobre la cabeza del fallecido. Esta nunca debe ser enterrada ni incinerada y se retira antes de que se vaya a introducir el féretro al sepulcro o al horno crematorio.

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Generalmente este tipo de actos se hacen para honrar a los héroes en combate o cuando fallecen celebridades de la política, el mundo empresarial o el espectáculo, según se determinen las condiciones. Según el protocolo, esta nunca debería ser puesta sobre un cadáver.

En cuanto a los crímenes de mujeres, este es el cuarto caso ocurrido esta semana, puesto que el martes asesinaron a Luz Edilma Chavarría Misas, de 35 años, en la vereda Montebello, municipio de Yalí, Nordeste antioqueño.

Los otros dos casos ocurrieron en Medellín. En la mañana asesinaron en el barrio La Libertad, de Medellín, a Juliana Giraldo Zuluaga, de 18 años, y en la noche de ese mismo día fue baleada Fanny del Carmen Jiménez Hernández, de 59 años, en el centro de Medellín.

Con estas cuatro mujeres son 51 las mujeres asesinadas este año en Antioquia, mientras que en ese mismo periodo el año pasado se habían reportado 38 casos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era Valentina Cardona Henao y qué ocurrió en San Vicente Ferrer?
Valentina Cardona Henao era una joven de 24 años que trabajaba como islera en una estación de gasolina de San Vicente Ferrer, Oriente antioqueño. Fue asesinada por hombres armados que llegaron en motocicleta y le dispararon mientras atendía en el establecimiento.
¿Qué pasó con la bandera de Colombia que usaron para cubrir el cuerpo de Valentina?
Mientras llegaban las autoridades judiciales, personas presentes en el sitio cubrieron el cuerpo de Valentina con una bandera de Colombia para evitar que quedara expuesto ante los curiosos. El hecho generó debate porque existen protocolos específicos sobre el uso de los símbolos patrios en ceremonias funerarias.
¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre el asesinato de la trabajadora de la estación de servicio?
Hasta el momento las autoridades no han confirmado una hipótesis oficial sobre el crimen. Inicialmente se habló de un posible intento de robo a la estación, pero esa versión perdió fuerza luego de conocerse que los atacantes dispararon directamente contra la víctima y huyeron sin cometer ningún hurto.
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