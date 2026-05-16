A Valentina la mataron en una bomba del Oriente antioqueño; cubrieron su cadáver con una bandera de Colombia

De acuerdo con el reporte de los testigos, los homicidas llegaron a la estación y se ubicaron en la isla donde estaba Valentina. Sin mediar palabra le disparan en la cabeza, provocándole la muerte en el sitio.

Los hechos ocurrieron a las 7:43 de la noche del pasado viernes en la avenida Guillermo Gaviria Correa, de la zona urbana de este municipio.

Quienes estaban en el sitio, para no dejar su cadáver expuesto, usaron una bandera de Colombia para cubrirlo.

Mientras se encontraba trabajando en una estación de gasolina de San Vicente Ferrer, Oriente antioqueño, hombres armados en motocicleta le dispararon en varias ocasiones a Valentina Cardona Henao, de 24 años, ocasionándole la muerte al lado de las máquinas abastecedoras.

Antes de que llegaran los agentes de la Policía Metropolitana y los investigadores judiciales para hacer las respectivas labores, una persona encontró una bandera nacional y con ella cubrió los despojos mortales de esta mujer, quien llevaba varios años trabajando como islera en esta estación de combustible.

En cuanto a los homicidas, estos escaparon por la vía que conecta a este municipio con su vecino de Concepción y con las cámaras de seguridad del establecimiento y sus alrededores se busca dar con el paradero de los responsables de este hecho.

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Hasta el momento, las autoridades no manejan hipótesis sobre las causas del asesinato. En un inicio se rumoró que se podría tratar de un intento de hurto a la estación, versión que fue desvirtuada luego de que se conociera que los homicidas dispararon sin ninguna discusión previa.

Desde la Alcaldía de San Vicente Ferrer emitieron un comunicado en el que señalaron que se encuentran realizando las labores respectivas para esclarecer lo ocurrido con Valentina y pidieron que no se difundiera inexacta sobre lo sucedido.

En cuanto al uso del principal símbolo patrio para cubrir este cadáver, hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, pese a que para el uso del mismo en estos casos existen una serie de protocolos.

De acuerdo con el protocolo nacional, este solo debe ser usado para ubicarse en los féretros, haciendo que el color amarillo quede sobre la cabeza del fallecido. Esta nunca debe ser enterrada ni incinerada y se retira antes de que se vaya a introducir el féretro al sepulcro o al horno crematorio.

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Generalmente este tipo de actos se hacen para honrar a los héroes en combate o cuando fallecen celebridades de la política, el mundo empresarial o el espectáculo, según se determinen las condiciones. Según el protocolo, esta nunca debería ser puesta sobre un cadáver.

En cuanto a los crímenes de mujeres, este es el cuarto caso ocurrido esta semana, puesto que el martes asesinaron a Luz Edilma Chavarría Misas, de 35 años, en la vereda Montebello, municipio de Yalí, Nordeste antioqueño.