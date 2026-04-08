Cayeron dos presuntos secuestradores del Clan del Golfo en Antioquia: así engañaban a sus víctimas

Mediante orden judicial, la Policía Antioquia a través del GAULA y en coordinación con la SIPOL, capturó el pasado 30 de marzo en los municipios de Bello y Rionegro a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo.

De acuerdo con la investigación, los señalados operaban bajo la modalidad de falso servicio: primero, contactaban a sus víctimas indicándoles que tenían un trabajo para ellas. Luego las hacían ir a lugares remotos en zonas rurales de municipios como Marinilla y La Ceja, donde otros integrantes de esa estructura delincuencial las interceptaban y las secuestraban, para después exigir dinero a sus familiares o cercanos por su liberación.

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Producto de estas actividades ilegales, la Policía indicó que este grupo criminal obtenía rentas ilícitas, al mes, entre $150 y $300 millones.

Alias Marranero fue uno de los capturados, quien tiene anotaciones judiciales por los delitos de receptación, violencia intrafamiliar, lesiones personales, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Y a ambos detenidos se les atribuyen los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, secuestro extorsivo y hurto, conductas que venían afectando la seguridad y convivencia ciudadana.