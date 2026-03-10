¿Derecha fracturada? Enrique Gómez dice que Salvación Nacional fue “objetivo de ataques brutales desde el Centro Democrático”

Salvación Nacional obtuvo cuatro curules en el Senado, pese a que el Centro Democrático y otras fuerzas políticas daban por hecho que no pasarían el umbral. Necesitaban el 3% y, según el preconteo, obtuvieron el 3,63% con cerca de 706 mil votos.
Sin embargo, para Enrique Gómez, cabeza de lista al Senado y líder del partido, fueron “objeto de ataques desde el Centro Democrático, que no hicieron contra el Pacto Histórico”, según dijo en La Hora de la Verdad.
Cabe aclarar que, con cerca de 140 mil votos, Gómez fue uno de los congresistas más votados de esta contienda. A su vez, fue crucial la votación de la exconcejal liberal Sara Castellanos, quien trajo votos de los cristianos de la iglesia Misión Carismática Internacional. Sus padres son pastores de allí y ella defiende causas religiosas. En total sacó más de 100 mil votos para la lista.