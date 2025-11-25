Ya ordenaron cerrar los helipuertos de Guatapé: ¿siguen los de Medellín?

Volar en helicóptero se ha convertido desde hace años en uno de los planes predilectos de los turistas en Medellín. La oferta es cada vez más amplia y variada: operadores aeronáuticos y turísticos ofrecen planes que van desde los $300.000 (menos de 80 dólares) por recorridos de 10 a 15 minutos para sobrevolar el embalse de Guatapé o la comuna 13 de Medellín, hasta recorridos de varias horas por el Oriente o el Suroeste.
Hay planes para celebrar el cumpleaños o pedir matrimonio e incluyen, por supuesto, una galería de fotos que es casi siempre la motivación para subirse a un helicóptero durante un cuarto de hora.
Entérese: El turismo aéreo en Guatapé, Antioquia, que está catalogado como una de las mejores experiencias del mundo, según Tripadvisor
De todos estos, el predilecto es el sobrevuelo al embalse de Guatapé y a la piedra de El Peñol. Un filtro natural inmejorable en la región que, por supuesto, dispara los likes en las fotos. De hecho, este fue el sobrevuelo con el que la mayoría de operadores empezaron los recorridos en 2019 y es el que más demanda tiene.
Incluso, este año Tripadvisor, la plataforma de turismo más importante del mundo, incluyó el sobrevuelo en helicóptero por Guatapé dentro del 10% de las mejores experiencias del mundo. Pero esos sobrevuelos no podrán hacerse más, o al menos no de la manera como se han hecho hasta ahora, pues un fallo del Consejo de Estado ratificó una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que en 2022 ordenó cerrar los dos helipuertos que funcionan en el hotel Los recuerdos y en la cima de la Piedra de El Peñol.