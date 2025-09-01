Interminable caos en vía al Suroeste: continuará este martes el bloqueo en el peaje de Amagá

Salvo que sea ineludible, si puede dejar para otro día lo que implique pasar por el peaje de Amagá, en la vía que comunica a Medellín con el Suroeste, lo más sabio que puede hacer es postergarlo.

Debido a que no se llegó a ningún acuerdo en la reunión sostenida en horas de la tarde, el gremio transportador decidió prolongar el cierre total de la vía en el Peaje Amagá, asegurando que solo permitirá el paso de vehículos cada 2 horas.

La decisión tiene que ver con las inconformidades del gremio transportador ante la lenta intervención a las emergencias viales registradas en los últimos meses. El derrumbe en el sector El Ciclista que armó un caos en jurisdicción entre Caldas y La Estrella, así como los problemas en la Sinifaná, pues la reapertura solo benefició a vehículos más pequeños, obligándolos a tomar rutas como la vía Santa Fe de Antioquia-Bolombolo o Primavera-La Pintada, lo que incrementa significativamente sus costos operativos.

Los conductores de carga pesada también rechazaron la decisión de Pacífico 1 de determinar una tarifa diferencial para los habitantes cerca de la zona del peaje y no beneficiarlos a ellos, pues alegan que al hacer uso recurrente que hacen de esta vía requieren un beneficio similar, debido a que los incrementos recientes han encarecido los viajes hacia el sur del país.

Así las cosas, este martes nuevamente habrá un caos en la salida de Medellín rumbo al Suroeste, el gran dolor de cabeza que se volvió recurrente y cíclico desde hace varios años, paradójicamente en un corredor con dos vías 4G.