¿Viaja por carretera este fin de semana de puente? Tenga presente los siguientes cierres viales en Antioquia

Este puente festivo del Día de la Independencia se proyecta como uno de los más transitados por las carreteras de Antioquia. Marca, para miles de estudiantes del calendario B, el inicio de sus vacaciones más extensas. Para otros, motivo de celebrar la belleza de los paisajes colombianos y el orgullo patriótico. Además, la presencia del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en Medellín y el Occidente de Antioquia, en los homenajes y conmemoraciones por el Día de la Independencia, generará cierres y alto flujo vehicular. Es por eso que las autoridades departamentales, además del despliegue de uniformados y operativos por todas las vías, entregaron un reporte de los 20 puntos críticos por frentes de obras, con maquinaria atendiendo diferentes emergencias viales, con el fin de que los viajes se programen y recorran los trayectos programados con paciencia. Le puede interesar: ¿Puebliar o Vitrinear?, ideas para recorrer Antioquia y su gastronomía

¿Cuáles son las vías con obras y restricciones en Antioquia?

Inicialmente, tenga presente que el domingo 19 y lunes 20 de julio el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., en sentido Rionegro – Medellín, y que esos dos días habrá ciclovía en Las Palmas, por lo que la circulación será en un solo carril de 5:30 a. m. a 12:00 m., en el carril izquierdo de la calzada de ascenso. En el Oriente, Santo Domingo Savio – Piedras Blancas – Autopista (Guarne); empalme Quebradona Abajo (Granada); Abejorral – Pantanillo – El Oro; San Luis – El Chocó; Molinos – Las Playas (Cocorná). También el lunes 20 de julio, habrá reversible desde el sector Camilo C (suroeste), en el kilómetro 81+700 hasta el kilómetro 94+800, vía La Mansa – Primavera, entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m. En esa misma región, en el sector conocido como Puente Iglesias, tránsito hacia el Eje Cafetero, el día estivo las autoridades no permitirán el tránsito de vehículos pesados. Entérese: Mueren más personas en accidentes de tránsito que por homicidios: van 151 muertos en accidentes de tránsito este año Así mismo, hay mantenimientos activos por emergencias en los tramos Betulia – Urrao; Salgar – La Cámara – La Quiebra; Concordia – La Quiebra – Betulia Occidente; La Miserenga – Ebéjico – Heliconia – Alto del Chuscal; La Usa – Caicedo. Además, se realizan trabajos en Mi Casita (Fredonia) – Venecia; Alto del Chuscal – Armenia – La Herradura – Titiribí; Titiribí – Otramina – Sinifaná; Anillo Valle Umbría (Andes); Jardín (Ruta 25) – Manizales. En el Urabá, los pasos con dificultades por movimientos de tierra y maquinaria están en Urabá: Arboletes – El Tambito. De igual manera, debido a los actos conmemorativos del Día de la Independencia en el Túnel del Toyo, con la presencia del presidente electo, Abelardo de la Espriella, se pueden presentar controles de las autoridades y alto flujo vehicular entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas.

Cierres viales en Medellín por desfile militar del 20 julio

En Medellín, la Secretaría de Movilidad implementará cierres viales entre las 7:00 a. m. y las 10:30 a. m. sobre la carrera 70, la avenida Bolivariana, la avenida San Juan y la carrera 58, mientras que 180 agentes de tránsito acompañarán la regulación. La jornada iniciará a las 7:00 a. m. en el Aeroparque Juan Pablo II y finalizará en el Parque de los Pies Descalzos, tras recorrer 4.1 kilómetros por algunos de los principales corredores viales de la ciudad. El acto protocolario contará con la presencia del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Buenas noticias para el Oriente antioqueño: entregan el 100 % de la doble calzada La Ceja-Rionegro

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