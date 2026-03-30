¿Cómo terminó el cuerpo del auxiliar de vuelo de American Airlines en el Suroeste de Antioquia?

En el departamento de Antioquia aún hay conmoción por la noticia entregada por las autoridades el viernes pasado 27 de marzo, en la que se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del auxiliar de vuelo salvadoreño y ciudadano estadounidense, Éric Fernando Gutiérrez Molina, esto en zona rural del corregimiento de Puente Iglesias entre los municipios de Fredonia y Jericó.
Y es que si bien la víctima fue reportada como desaparecida desde el sábado 21 de marzo, existía la esperanza de que fuera hallado vivo; sin embargo, tras casi una semana de intensa búsqueda, los resultados, infortunadamente, fueron otros.
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Lo llamativo del caso -aspecto que aún sigue bajo investigación- es cómo Gutiérrez Molina, quien fue visto por última vez saliendo de un establecimiento nocturno ubicado en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, apareció sin vida en el corregimiento de Puente Iglesias, aproximadamente a unos 100 kilómetros de distancia del último lugar donde estuvo departiendo.
Las autoridades manejan múltiples hipótesis, no obstante, una de las más probables es que el auxiliar de vuelo haya sido drogado con escopolamina para ser robado y luego, al parecer, trasladado a dicho sitio -aún con vida y desorientado o ya muerto- para no levantar mayor sospecha y despistar a las autoridades en su búsqueda.