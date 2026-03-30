¿Cómo terminó el cuerpo del auxiliar de vuelo de American Airlines en el Suroeste de Antioquia?

En el departamento de Antioquia aún hay conmoción por la noticia entregada por las autoridades el viernes pasado 27 de marzo, en la que se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del auxiliar de vuelo salvadoreño y ciudadano estadounidense, Éric Fernando Gutiérrez Molina, esto en zona rural del corregimiento de Puente Iglesias entre los municipios de Fredonia y Jericó. Y es que si bien la víctima fue reportada como desaparecida desde el sábado 21 de marzo, existía la esperanza de que fuera hallado vivo; sin embargo, tras casi una semana de intensa búsqueda, los resultados, infortunadamente, fueron otros. Lea más: Alertan por riesgo de trata de personas en Medellín durante esta Semana Santa Lo llamativo del caso -aspecto que aún sigue bajo investigación- es cómo Gutiérrez Molina, quien fue visto por última vez saliendo de un establecimiento nocturno ubicado en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, apareció sin vida en el corregimiento de Puente Iglesias, aproximadamente a unos 100 kilómetros de distancia del último lugar donde estuvo departiendo. Las autoridades manejan múltiples hipótesis, no obstante, una de las más probables es que el auxiliar de vuelo haya sido drogado con escopolamina para ser robado y luego, al parecer, trasladado a dicho sitio -aún con vida y desorientado o ya muerto- para no levantar mayor sospecha y despistar a las autoridades en su búsqueda.

Esto se sustenta con lo expuesto por Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, quien indicó que las personas a las que habría conocido Gutiérrez la última noche en la que fue visto con vida, tendrían antecedentes delictivos. “Ya identificamos a algunas de las personas que estuvieron con ellos, vehículos y celulares que se utilizaron e información que, por ahora, permite concluir que efectivamente se encontraron con personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto bajo la sustancia de escopolamina”. Aún no se determina la causa exacta de la muerte de Éric, quien una vez fue hallado sin vida en el Suroeste antioqueño fue trasladado a Medicina Legal de Medellín para determinar las razones precisas de su deceso.

Cronología del caso