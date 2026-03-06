Con solo 21 años, Émily maneja bus en Expreso Belmira y rompe estereotipos

Émily Medina no teme ser la única mujer conductora de bus en la flota Expreso Belmira. Tiene 21 años, pero desde los 7 le cogió cariño a los carros grandes cuando junto a su papá, que tenía un camión de carga, salía a hacer el recorrido después de terminar su jornada en el colegio. Su determinación para manejar es igual o más grande que la capacidad que tiene para evadir las críticas en un gremio repleto de hombres, en el que no destaca por su apariencia sino por su trabajo.
Vive en San Pedro de los Milagros con su madre y hermanos, y todos los días se levanta a las 4:00 a.m. para organizarse y salir de su casa rumbo a la Terminal del Norte en Medellín, donde siempre deja parqueado a su consentido. Llega con su uniforme, pero con una chaqueta color beige para contener un poco el frío.
Siendo las 7:15 a.m. empieza a inspeccionar el vehículo, primero por fuera, revisando que no tenga ningún rayón ni detalle extraño. Luego, ingresa al bus en el que lo primero que se observa es el sillín del conductor color rosa, con una tela suave y acolchada, que más allá del tono sirve para evitar la fatiga excesiva de sus labores. Va hasta el último puesto mirando al piso y al techo, cerciorándose de que esté limpio y en perfectas condiciones. Una vez termina con el chequeo de carrocería y estética, sigue con el mecánico.