Sorprendente: conductor de un camión de carga quedó ileso tras el volcamiento de su vehículo en la vía El Santuario - Granada, Oriente antioqueño

Dicen que los milagros existen, y este caso es el vivo ejemplo. Fue lo que ocurrió en la vía que comunica a los municipios de El Santuario y Granada, en el Oriente del departamento, más específicamente en el kilómetro 0+900 sector Paso Malo. Por allí transitaba un camión de carga que era conducido por un hombre, el cual, sin aún conocer las causas exactas, perdió el control del vehículo y terminó volcado en una zanja a un costado de la carretera.

El camión, de acuerdo con lo que se puede observar en las imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales, transportaba adobes, lo que generó un fuerte sonido y gran impresión entre los otros vehículos que se movilizaban por la zona.