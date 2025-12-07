Así es como los chatbots y la Inteligencia Artificial influyen en las decisiones políticas de la gente

Una breve interacción con un chatbot puede cambiar significativamente la opinión de un votante sobre un candidato presidencial o una política propuesta en cualquier dirección, según una nueva investigación de la Universidad de Cornell (Estados Unidos).
En concreto, los investigadores publican estos hallazgos en dos artículos simultáneamente: 'Persuadir a los votantes mediante diálogos entre humanos y IA', en Nature, y 'Las palancas de la persuasión política con IA conversacional', en Science.
El potencial de la inteligencia artificial para influir en los resultados electorales es una importante preocupación pública. Estos dos nuevos artículos, con experimentos realizados en cuatro países, demuestran que los chatbots impulsados por grandes modelos de lenguaje (LLM) son bastante eficaces en la persuasión política, modificando las preferencias de los votantes de la oposición en 10 puntos porcentuales o más en muchos casos. La capacidad de persuasión de los LLM no se debe a su maestría en la manipulación psicológica, sino a su gran cantidad de argumentos que respaldan las posturas políticas de los candidatos.
“Los LLM pueden influir significativamente en la actitud de la gente hacia los candidatos presidenciales y sus políticas, y lo hacen aportando numerosas afirmaciones fácticas que respaldan su postura”, comenta David Rand, profesor de Ciencias de la Información y Marketing y Gestión de la Comunicación en Cornell, y autor principal de ambos artículos. “Sin embargo, estas afirmaciones no son necesariamente precisas, e incluso los argumentos basados en afirmaciones precisas pueden inducir a error por omisión”.
En el estudio de Nature, David Rand, junto con el coautor principal Gordon Pennycook, profesor asociado de psicología, instruyeron a chatbots de IA para cambiar las actitudes de los votantes respecto a los candidatos presidenciales. Asignaron aleatoriamente a los participantes a participar en una conversación de texto con un chatbot que promovía una u otra postura y luego midieron cualquier cambio en las opiniones e intenciones de voto de los participantes. Los investigadores repitieron este experimento tres veces: en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, las elecciones federales canadienses de 2025 y las elecciones presidenciales polacas de 2025.