12 contratistas de EPM fueron retenidos por el Clan del Golfo en Nechí, Antioquia

Un grupo de 12 contratistas que prestan servicios para Empresas Públicas de Medellín (EPM) fue retenido ilegalmente durante la mañana del lunes 26 de enero en zona rural del municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño.
Los trabajadores, que se desplazaban para realizar labores de mantenimiento en la red de energía, fueron abordados por hombres armados identificados como integrantes del Clan del Golfo.