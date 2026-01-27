x

12 contratistas de EPM fueron retenidos por el Clan del Golfo en Nechí, Antioquia

Personas que no son conocidas en la zona necesitan la aprobación de estos grupos armados ilegales para trabajar y transitar libremente.

    Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Colorado, ubicado aproximadamente a 40 minutos del casco urbano de Nechí. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Un grupo de 12 contratistas que prestan servicios para Empresas Públicas de Medellín (EPM) fue retenido ilegalmente durante la mañana del lunes 26 de enero en zona rural del municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño.

Los trabajadores, que se desplazaban para realizar labores de mantenimiento en la red de energía, fueron abordados por hombres armados identificados como integrantes del Clan del Golfo.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Colorado, ubicado aproximadamente a 40 minutos del casco urbano de Nechí. Según los reportes, la retención inició cerca de las 7:00 a. m. cuando las tres cuadrillas de operarios, que se movilizaban en dos camionetas, fueron interceptadas.

Tras permanecer varias horas bajo el control del grupo armado ilegal, los contratistas fueron dejados en libertad hacia el mediodía. Las autoridades confirmaron que se encuentran sanos y salvos y que se trasladaron hacia el municipio de Caucasia tras recuperar la movilidad.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, explicó que el motivo de la retención estaría relacionado con “verificaciones” que realiza el grupo criminal para descartar la presencia de infiltrados de la fuerza pública entre los operarios que ingresan a la zona.

Sin embargo, trascendió que los hombres armados estarían imponiendo restricciones de movilidad a las empresas, exigiendo que se soliciten autorizaciones mediante cartas enviadas con una semana de anticipación para permitir el ingreso al territorio y la ejecución de labores.

Las autoridades señalaron que existía un acuerdo previo con EPM para coordinar el acompañamiento de la fuerza pública en estos desplazamientos. No obstante, el coronel Muñoz indicó que, en esta ocasión, no se habría reportado la novedad del ingreso de las cuadrillas, lo que facilitó la acción del grupo ilegal.

Este incidente se suma a los antecedentes de control territorial que el Clan del Golfo ejerce en el Bajo Cauca. En diciembre de 2025, esta misma estructura impidió que EPM reparara un daño eléctrico en el corregimiento de Puerto López, en El Bagre, dejando a la población sin servicio de energía durante varios días.

Utilidad para la vida