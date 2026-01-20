¿Cuándo reabrirán el puente La Limona tras derrumbe que incomunicó a San Antonio de Prado?

Antes de que termine esta semana, se restablecería el paso en el puente La Limona, inhabilitado desde hace más de una semana por culpa de un derrumbe.
El anuncio fue realizado por la Alcaldía de Itagüí, desde donde se señaló que los trabajos avanzan a buen ritmo para normalizar el paso por la vía de acceso al corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín, por la que se estima transitan más de 30.000 vehículos todos los días.
La principal novedad entregada este martes es que el piso que soporta la estructura ya fue recuperado, quedando solamente pendiente una valoración por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para definir qué se hará con un gran tubo de alcantarillado y otro de gas que pasan por el sitio.