Transporte público en el sector de La Limona, en Itagüí, no se ha suspendido: opera por medio de transbordo

Después de la emergencia en el puente La Limona, en jurisdicción del municipio de Itagüí, que aún sigue siendo intervenida, desde el Área Metropolitana se emitió una información que da tranquilidad a miles de personas que, día a día, se deben movilizar en transporte público hacia y desde San Antonio de Prado y localidades aledañas.

Y es que, por medio de un plan de contingencia, las empresas de transporte de esta zona del Valle de Aburrá, Solobus y Cootrasana, seguirán operando de manera habitual, lo que significa que los usuarios no tendrán que modificar sus recorridos ni buscar otras alternativas para llegar a sus destinos.

Los habitantes de los sectores El Compartir, El Descanso, Singapur, Limonar y El Vergel tienen a su disposición un servicio de transporte cada cuatro minutos que los lleva desde esos sitios hasta el puente La Limona. Es ahí cuando los pasajeros deben bajarse del bus y hacer un transbordo por medio de un cruce peatonal seguro, para finalmente abordar los vehículos de las rutas metropolitanas e integradas.

“Queremos dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía, el servicio público de transporte colectivo opera en el sector La Limona. El personal de las empresas de transporte público, agentes de movilidad, hacen permanente presencia en el sector, quienes de manera articulada apoyan para dar información a la ciudadanía”, señaló Mateo Molina Rodríguez, subdirector de transporte del Área Metropolitana.