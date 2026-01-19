x

Transporte público en el sector de La Limona, en Itagüí, no se ha suspendido: opera por medio de transbordo

Desde el Área Metropolitana aclararon que los usuarios no tendrán que modificar sus rutas de transporte habituales a pesar de la emergencia. Conozca más detalles.

  Los buses de las empresas Solobus y Cootrasa siguen operando con normalidad a pesar de la emergencia en el puente de La Limona en Itagüí. FOTO Cortesía Área Metropolitana.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Después de la emergencia en el puente La Limona, en jurisdicción del municipio de Itagüí, que aún sigue siendo intervenida, desde el Área Metropolitana se emitió una información que da tranquilidad a miles de personas que, día a día, se deben movilizar en transporte público hacia y desde San Antonio de Prado y localidades aledañas.

Y es que, por medio de un plan de contingencia, las empresas de transporte de esta zona del Valle de Aburrá, Solobus y Cootrasana, seguirán operando de manera habitual, lo que significa que los usuarios no tendrán que modificar sus recorridos ni buscar otras alternativas para llegar a sus destinos.

Lea más: Puente de La Limona, el de la emergencia entre Medellín e Itagüí: muchas promesas de obras que no se han ejecutado

Los habitantes de los sectores El Compartir, El Descanso, Singapur, Limonar y El Vergel tienen a su disposición un servicio de transporte cada cuatro minutos que los lleva desde esos sitios hasta el puente La Limona. Es ahí cuando los pasajeros deben bajarse del bus y hacer un transbordo por medio de un cruce peatonal seguro, para finalmente abordar los vehículos de las rutas metropolitanas e integradas.

“Queremos dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía, el servicio público de transporte colectivo opera en el sector La Limona. El personal de las empresas de transporte público, agentes de movilidad, hacen permanente presencia en el sector, quienes de manera articulada apoyan para dar información a la ciudadanía”, señaló Mateo Molina Rodríguez, subdirector de transporte del Área Metropolitana.

Cabe aclarar que el transbordo no tiene ningún costo adicional, y que a los usuarios solo se les cobrará un pasaje así tenga que realizar su viaje en dos buses diferentes.

Paso de otros vehículos en el puente La Limona

Con picos horarios, la Alcaldía de Itagüí, en acuerdo con su similar de Medellín, definió las condiciones en las que se permitirá el tránsito de las motos sobre el puente de la quebrada La Limona, tras su colapso parcial en la tarde de este jueves 15 de enero.

Entérese: Medellín anunció cuándo licitará su séptimo metrocable: llegará al corregimiento más poblado

El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, indicó que el paso de las motos por este puente se hará en dos horarios. Los que vayan en sentido San Antonio de Prado-Medellín podrán transitar en la mañana y hasta la 1:00 de la tarde. Después de esa hora, solo se permitirá la circulación de estos vehículos en dirección Itagüí-San Antonio de Prado.

Lo que concierne a los demás vehículos, estos solo podrán tomar la vía nueva hacia San Antonio de Prado, bien sea desde la glorieta de Ditaires o por la vía Chorritos-Bariloche, en La Estrella, y para evitar los colapsos viales se contará con el apoyo de las secretarías de movilidad de Itagüí, Medellín y La Estrella.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el cierre en este corredor vial podría demorar hasta una semana desde el momento del incidente, mientras se efectúan todas las obras de refuerzo de la estructura y de toda la red de acueducto y alcantarillado que pasa por este corredor.

