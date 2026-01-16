Alcaldía de Itagüí estableció condiciones para el paso de motos y transbordos en el Puente La Limona

El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, indicó que para el paso de las motos por este puente se hará en dos horarios. Los que vayan en sentido San Antonio de Prado-Medellín podrán transitar en la mañana y hasta la 1:00 de la tarde. Después de esa hora, solo se permitirá la circulación de estos vehículos en dirección Itagüí-San Antonio de Prado.

Con picos horarios, la Alcaldía de Itagüí, en acuerdo con su similar de Medellín, definieron las condiciones en las que se permitirá el tránsito de las motos sobre el puente de la quebrada La Limona, tras su colapso parcial en la tarde de este jueves. Así mismo, se definieron las condiciones de los transbordos en las rutas de servicio público mientras dura la contigencia.

Además, aseguró que hubo un acuerdo entre los transportadores y la administración para que durante el periodo que dure esta emergencia no se le haga cobros adicionales a los pasajeros que requieran hacer transbordos sobre el puente de La Limona. “Solo necesitarán un pasaje para movilizarse en ambos destinos y llegar a su lugar de destino”, aseguró.

Lo que concierne a los demás vehículos, estos solo podrán tomar la vía nueva hacia San Antonio de Prado, bien sea desde la glorieta de Ditaires o por la vía Chorritos-Bariloche, en La Estrella, y para evitar los colapsos viales se contrará con el apoyo de las secretarías de movilidad de Itagüí, Medellín y La Estrella.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el cierre en este corredor vial podría demorar hasta una semana, mientras se efectúan todas las obras de refuerzo de la estructura y de toda la red de acueducto y alcantarillado que pasa por este corredor.

El mandatario aseguró que la agilidad para esta intervención se debe a que desde el 30 de diciembre se tenía el contratista asignado para ejecutar la ampliación de esta vía, la cual había anunciado desde el 14 de febrero del año pasado.

Esta emergencia hizo que el colapso vial en esta zona fuera de tal manera que, según una residente de este corregimiento del suroccidente de la ciudad, manifestara que “un recorrido que normalmente hago en menos de cinco minutos se me demorara hasta cuatro horas”.

Incluso, relató, que con la normalización de la movilidad en la mañana de este viernes, los trayectos en transporte público entre el corregimiento y el centro de la ciudad, en hora valle, pudieran demorarse hasta tres horas, en recorridos que se hacían normalmente en una hora y media.