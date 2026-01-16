Alcaldía de Itagüí estableció condiciones para el paso de motos y transbordos en el Puente La Limona

Con picos horarios, la Alcaldía de Itagüí, en acuerdo con su similar de Medellín, definieron las condiciones en las que se permitirá el tránsito de las motos sobre el puente de la quebrada La Limona, tras su colapso parcial en la tarde de este jueves. Así mismo, se definieron las condiciones de los transbordos en las rutas de servicio público mientras dura la contigencia.
El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, indicó que para el paso de las motos por este puente se hará en dos horarios. Los que vayan en sentido San Antonio de Prado-Medellín podrán transitar en la mañana y hasta la 1:00 de la tarde. Después de esa hora, solo se permitirá la circulación de estos vehículos en dirección Itagüí-San Antonio de Prado.