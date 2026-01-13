Alcaldes del Suroeste antioqueño se oponen al cierre del sector Las Areneras en Amagá: ¿cuáles son sus razones?

Los alcaldes de los municipios del Suroeste antioqueño decidieron no autorizar el cierre vial del sector Las Areneras, en jurisdicción de Amagá, que estaba programado para el próximo martes, 27 de enero, al considerar que no existen las condiciones y garantías necesarias para habilitar un cierre en este corredor estratégico.

La decisión fue tomada de manera conjunta por los mandatarios locales, encabezados por el alcalde de Amagá, Wilser Molina, quienes anunciaron que no firmarán ningún permiso hasta que la concesión Covipacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cumplan con los compromisos adquiridos previamente con la región.

“Habíamos quedado de que a partir del 13 de enero se hacía un cierre por 5 horas, de 8:30 a. m. a 1:30 p. m., por 10 meses, para el cierre del sector Las Areneras y poder hacer allí el retorno que tienen previsto ejecutar en las vías Pacífico 1. ¿Qué hemos encontrado?, que han cambiado las condiciones. Entonces, al cambiar las condiciones y el incumplimiento además de Pacífico y de la ANI, nosotros nos vemos en la necesidad y en la obligación de no autorizar este cierre”, indicó Wilser Molina, alcalde de Amagá.

Entre las principales inconformidades está el presunto incumplimiento en el mejoramiento de la vía alterna que conecta los sectores de Maní, El Cardal y Yarumal, la cual debía estar en condiciones óptimas antes de cualquier cierre. A esto se suma la falta de soluciones estructurales en el manejo del tráfico en el peaje del sector, situación que, según los alcaldes, podría generar un colapso vial si se restringe el paso.