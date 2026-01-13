x

Alcaldes del Suroeste antioqueño se oponen al cierre del sector Las Areneras en Amagá: ¿cuáles son sus razones?

Los mandatarios solicitaron que el cierre se haga de manera nocturna, para no afectar a más de 400.000 personas que transitan por el sector.

    Entre las principales inconformidades está el presunto incumplimiento en el mejoramiento de la vía alterna que conecta los sectores de Maní, El Cardal y Yarumal, la cual debía estar en condiciones óptimas antes de cualquier cierre. FOTO: Manuel Saldarriaga
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 12 horas
Los alcaldes de los municipios del Suroeste antioqueño decidieron no autorizar el cierre vial del sector Las Areneras, en jurisdicción de Amagá, que estaba programado para el próximo martes, 27 de enero, al considerar que no existen las condiciones y garantías necesarias para habilitar un cierre en este corredor estratégico.

La decisión fue tomada de manera conjunta por los mandatarios locales, encabezados por el alcalde de Amagá, Wilser Molina, quienes anunciaron que no firmarán ningún permiso hasta que la concesión Covipacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cumplan con los compromisos adquiridos previamente con la región.

“Habíamos quedado de que a partir del 13 de enero se hacía un cierre por 5 horas, de 8:30 a. m. a 1:30 p. m., por 10 meses, para el cierre del sector Las Areneras y poder hacer allí el retorno que tienen previsto ejecutar en las vías Pacífico 1. ¿Qué hemos encontrado?, que han cambiado las condiciones. Entonces, al cambiar las condiciones y el incumplimiento además de Pacífico y de la ANI, nosotros nos vemos en la necesidad y en la obligación de no autorizar este cierre”, indicó Wilser Molina, alcalde de Amagá.

Le puede interesar: Cierre de Covipacífico en Las Areneras, en Amagá, quedó aplazado para enero del año entrante

Entre las principales inconformidades está el presunto incumplimiento en el mejoramiento de la vía alterna que conecta los sectores de Maní, El Cardal y Yarumal, la cual debía estar en condiciones óptimas antes de cualquier cierre. A esto se suma la falta de soluciones estructurales en el manejo del tráfico en el peaje del sector, situación que, según los alcaldes, podría generar un colapso vial si se restringe el paso.

Nosotros nos vemos en la necesidad y en la obligación de no autorizar este cierre. Nosotros con Pacífico y con la ANI habíamos acordado que primero organizaran el peaje. Dos, tenían que organizar una vía alterna, que corresponde a la jurisdicción de Amagá, entre Maní-El Cardal, El Morro y Yarumal; no lo han hecho. Nosotros no podemos autorizar un cierre en esas condiciones”, añadió el alcalde de Amagá.

Lea más: Atención: Covipacífico anuncia cierre en la vía al Suroeste, por Amagá, que durará casi un año; gobiernos locales se oponen

Los mandatarios advirtieron que un cierre diurno afectaría gravemente a la población del Suroeste, impactando a estudiantes, pacientes que requieren atención médica, trabajadores y transportadores de carga. De acuerdo con sus estimaciones, cerca de 400.000 personas se verían perjudicadas por la medida.

Como alternativa, los alcaldes propusieron que las obras se realicen en horario nocturno, con el fin de reducir el impacto en la movilidad y en las actividades cotidianas de las comunidades que dependen de este corredor vial.

Aunque la concesión Covipacífico anunció la habilitación de tres carriles adicionales en el peaje para mejorar la fluidez del tráfico, el cierre del sector Las Areneras permanece en suspenso ante la falta de un acuerdo con las autoridades locales. Por ahora, el tránsito por esta vía continúa con normalidad mientras avanzan las conversaciones entre las partes.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo estaba previsto el cierre vial en Las Areneras?
El cierre estaba programado para iniciar el martes 27 de enero y extenderse por cerca de 10 meses, con restricciones diurnas.
¿Por qué los alcaldes del Suroeste se oponen al cierre?
Argumentan incumplimientos en vías alternas y falta de garantías para evitar un colapso vial que afectaría a miles de ciudadanos.
¿Se canceló definitivamente el cierre en Amagá?
No. El cierre quedó en suspenso hasta que Covipacífico y la ANI cumplan los compromisos exigidos por los mandatarios locales.
