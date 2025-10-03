Juzgado de Medellín ordenó arresto contra el ministro de Educación Daniel Rojas por incumplir un fallo judicial

El ministro de Educación, Daniel Rojas, fue sancionado con tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos mensuales por incumplir un fallo judicial. La decisión fue proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín este jueves y está asociada a una solicitud de información realizada por la Gobernación de Antioquia que dicha cartera aún no cumple. En contexto: Así es la estrategia de Petro para tomarse la UdeA Según pudo conocer este diario, dicho proceso está asociado a un lío se asocia al magisterio en el departamento, luego de que por cuenta de una serie de retrasos en la liquidación del pago de las cesantías de los profesores se generara una mora de aproximadamente $3.800 millones.

Pese a que la Nación por lo general se ha encargado de responder por los maestros, el Ministerio buscó imputarle el pago de esa millonaria cifra al gobierno departamental. El Departamento a su vez requirió al Ministerio para que sustentara esa imputación y entregara documentos. Le puede interesar: Petro nombró por primera vez “inspectora” en UdeA, ¿qué busca? Entre los documentos solicitados por la Gobernación estaban desde copias de fallos judiciales que respaldaran esa imputación del pago, copias de los comprobantes de pago a los docentes, entre otros documentos.

Pese a que el Ministerio envió una respuesta a la solicitud, la Gobernación instauró una tutela señalando no haber recibido la información completa, logrando que la misma fuera aceptada y tramitada. Iniciado dicho proceso, la Gobernación y el Ministerio comparecieron ante el juez para defenderse, pero al final el juzgado le dio la razón a la Gobernación. Pese a que en medio de ese pulso la justicia ordenó al Ministerio responder en los términos exigidos, ese ente del Gobierno Nacional no lo hizo, derivando en la apertura de un incidente por desacato y posteriormente en la orden de arresto y la multa que se emitió este jueves.

Sanción fue revocada por Tribunal Superior de Medellín

Ante el fallo, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que señaló que el Tribunal Superior de Medellín había dejado sin piso la sanción contra Rojas toda vez que había revocado la tutela. Según indicó la cartera de Educación, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, había sentenciado el 23 de septiembre de 2025 que revocaba el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín y además declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el Departamento de Antioquia.



“El Tribunal fue enfático en señalar que el Ministerio sí dio respuesta de manera oportuna, completa y de fondo al derecho de petición radicado por el ente territorial, por lo que no existía ninguna vulneración ni amenaza a derechos fundamentales. La decisión de segunda instancia concluyó que la tutela carecía de objeto y que la actuación del Ministerio se ajustó plenamente a la ley”, se lee en el comunicado.



Para el Ministerio, esto desvirtúa la versión de que Rojas habría sido sancionado con arresto y multa por un supuesto incumplimiento. “El auto que circuló en medios no está ejecutoriado. Esa información corresponde a una interpretación errónea de lo ocurrido en primera instancia, decisión que ya fue revocada conforme a Derecho por el Tribunal Superior”, se indicó.