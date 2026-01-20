“Cuál alcalde, aquí el que manda soy yo”: subcomandante de la Policía de Amagá desafió autorización e intimidó a asistentes a un evento

Por lo general, es la autoridad la que se encarga de establecer el orden y garantizar la seguridad en los territorios de cada región; sin embargo, el fin de semana pasado en el municipio de Amagá, al Suroeste de Antioquia, ocurrió todo lo contrario.

A través de videos que se viralizaron en redes sociales, se dio a conocer una fuerte discusión entre el representante jurídico de esta localidad, Wálter Giraldo, y el subcomandante de Policía del municipio, a quien, de acuerdo con el testimonio del alcalde Wílser Darío Molina, no le importó irrumpir en un acto político previamente programado.

“Otorgamos un permiso desde el pasado viernes al representante a la Cámara Jhon Jairo Berrío para el cierre de una vía con el fin de realizar un evento en un establecimiento comercial. El domingo 18 de enero, durante el acontecimiento, llegó este subcomandante de la Policía, el intendente John Pérez, a quitar conos y puso la patrulla en medio de la gente, no le importó que estuvieran los guardas de tránsito ahí. Ellos le dijeron que yo como alcalde había dado la autorización para el cierre, pero respondió que cuál alcalde, que quien mandaba era él”, dijo Molina.