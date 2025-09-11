Van más de 2.000 familias desplazadas y confinadas en Antioquia este año por disputas de grupos armados ilegales

Las disputas territoriales de los grupos armados ilegales en Antioquia han dejado ya 22 emergencias en distintos municipios en las que han resultado más de 2.000 familias desplazadas o confinadas, que han sido atendidas este 2025 por la Unidad para las Víctimas, según informó la entidad.
Maribel López, directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, señaló que en varias zonas del departamento también se siguen evidenciando hechos victimizantes del conflicto armado, como homicidios, desapariciones forzadas, secuestros y accidentes con minas antipersonal.
Entre los últimos casos atendidos por la Unidad están los de El Bagre, Bajo Cauca, y Valdivia, Norte antioqueño, donde llevaron ayudas humanitarias a 914 familias (2.399 personas) de comunidades que se encuentran confinadas por cuenta de hechos violentos de días recientes.