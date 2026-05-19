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No se embale: en estas fechas coma rico en Marinilla

La cuarta edición del festival se desarrollará en diferentes establecimientos y espacios de Marinilla entre finales de junio y comienzos de julio de 2026.

  • El evento se realizará en varios restaurantes de este municipio antioqueño. Foto: Cortesía.
    El evento se realizará en varios restaurantes de este municipio antioqueño. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Marinilla presentó oficialmente la cuarta versión de “Marinilla al Plato 2026”, festival gastronómico que se realizará entre el 26 de junio y el 5 de julio.

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El lanzamiento se llevó a cabo este 19 de mayo con la participación de medios de comunicación y representantes del sector gastronómico. Durante la jornada, la Administración Municipal dio a conocer las principales actividades y objetivos de esta nueva edición.

Según la Alcaldía, el festival pretende convertir al municipio en un destino gastronómico a nivel regional y nacional, mediante la participación de restaurantes, cocineros, emprendedores y portadores de tradición vinculados a la preparación de alimentos y experiencias culinarias.

Uno de los anuncios realizados durante la presentación fue el ingreso de Marinilla a la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia, articulación que reúne festivales y encuentros gastronómicos del país.

Durante los diez días del evento se espera la participación de establecimientos gastronómicos del municipio, que ofrecerán propuestas culinarias dirigidas tanto a habitantes como a visitantes.

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La Alcaldía señaló que “Marinilla al Plato” continuará orientado a promover la calidad en el servicio, la innovación y la identidad gastronómica local, además de impulsar actividades relacionadas con la cultura y las tradiciones del municipio.

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