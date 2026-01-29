Dura del Tren de Aragua, acusada de delitos sexuales, fue capturada en Necoclí

La Policía Nacional de Colombia capturó en el municipio de Necoclí, departamento de Antioquia, a la ciudadana venezolana Indira Enyiver Carrera Guevara, conocida con el alias de “La Diabla”, quien era buscada por las autoridades de Perú mediante una Notificación Roja de Interpol por su presunta participación en múltiples delitos graves, entre ellos organización criminal, trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio calificado.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se llevó a cabo el 28 de enero de 2026 en jurisdicción de Necoclí, en la subregión de Urabá antioqueño, durante acciones de control contra el crimen organizado transnacional. La intervención fue coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia, en cumplimiento de la solicitud de las autoridades judiciales del Perú.

Según el brigadier general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia, la detenida fue ubicada tras la activación de una circular roja de Interpol tramitada por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del Perú. Este órgano judicial la requiere por su presunto rol dentro de una organización criminal de carácter transnacional con operaciones en territorio peruano, especialmente en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Las investigaciones de las autoridades peruanas y colombianas señalan que Indira Enyiver Carrera Guevara sería una de las presuntas cabecillas de la estructura denominada “Hijos de Dios”, vinculada al grupo criminal conocido como Tren de Aragua, con injerencia en Chiclayo y otras zonas del norte del Perú. Esta facción habría operado entre, al menos, junio de 2022 y enero de 2025, periodo en el que la detenida habría desempeñado un rol permanente dentro de la organización.

De acuerdo con expedientes judiciales citados por medios de ambos países, la estructura estaría dedicada a la captación, acogida, traslado, recepción, retención y explotación sexual de mujeres y adolescentes, muchas de ellas extranjeras, a través de falsas ofertas laborales difundidas por redes sociales. Tras ser engañadas, las víctimas eran trasladadas de forma irregular a Perú y alojadas en inmuebles que funcionaban como casas de acogida en Chiclayo y Pimentel, donde se les imponían cobros de “cupos” y multas por el uso de las denominadas “plazas” de explotación sexual.

Las autoridades atribuyen a esta estructura el cobro de cuotas ilegales a redes de trata y explotación sexual, así como la presunta participación en homicidios selectivos vinculados al control de territorios y economías ilícitas. Según los reportes oficiales, Carrera Guevara habría ejercido funciones de control, vigilancia y recaudo de dinero en determinados puntos de explotación, reforzando el dominio de la organización sobre las víctimas y sobre el espacio urbano en el que operaba.

La detención se produjo cuando la ciudadana venezolana transitaba por Necoclí, un municipio que se ha convertido en punto de paso de flujos migratorios irregulares hacia Centroamérica y Norteamérica. La Policía Nacional, con base en la información de la circular roja de Interpol, desplegó un operativo de ubicación y verificación de identidad que culminó con su captura y posterior puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes en Colombia.

Tras el procedimiento, Carrera Guevara fue conducida a una unidad de custodia en Antioquia, mientras se adelantan los trámites administrativos y judiciales para el proceso de extradición hacia Perú. La Policía y la Fiscalía colombianas han subrayado que la actuación se enmarca en los compromisos de cooperación internacional en materia de persecución del crimen organizado y trata de personas, en coordinación con las instituciones peruanas.

Fuentes oficiales consultadas por medios colombianos explicaron que la captura se considera un “golpe significativo” contra las economías criminales asociadas al Tren de Aragua, en tanto se trata de una presunta pieza clave en la articulación de actividades delictivas entre Colombia y Perú. No obstante, recuerdan que el proceso judicial y de extradición deberá respetar las garantías procesales y la presunción de inocencia, hasta que exista una decisión firme de los tribunales competentes.

Para Colombia, la captura en Necoclí evidencia el papel del país como territorio de tránsito y, en algunos casos, de refugio temporal de integrantes de organizaciones criminales que actúan en varios Estados de la región. Las autoridades han insistido en que el fortalecimiento del control fronterizo, así como la cooperación con Interpol y con los sistemas de justicia de países vecinos, es clave para impedir que estos grupos consoliden corredores de movilidad y logística.

En el caso de Perú, el proceso contra Indira Enyiver Carrera Guevara se enmarca en una política de respuesta frente a la trata de personas y la explotación sexual, delitos que afectan de forma particular a población migrante y mujeres en situación de vulnerabilidad. La legislación peruana tipifica estas conductas y prevé la cooperación internacional para la captura de sospechosos que se desplacen a otros países, como ha ocurrido en este caso con la intervención de las autoridades colombianas y de Interpol.

La dimensión transnacional del caso también pone el foco en los movimientos de población venezolana en la región andina y en la importancia de las vías de migración regular. Tanto la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú como el Consulado General del Perú en Medellín han recordado, en disposiciones recientes, la necesidad de que las personas migrantes cuenten con pasaporte y visa —incluida la visa humanitaria para nacionales venezolanos— para su ingreso y permanencia legal en territorio peruano, con el fin de reducir riesgos de explotación por parte de redes delictivas.

La cooperación entre Colombia y Perú en este caso se suma a otros esfuerzos bilaterales y multilaterales en la región para desarticular estructuras como el Tren de Aragua, cuya actividad delictiva se ha documentado en varios países sudamericanos. Las autoridades de ambos Estados han señalado que continuarán compartiendo información de inteligencia, coordinando operaciones conjuntas y utilizando los mecanismos de Interpol para hacer frente a organizaciones que operan más allá de las fronteras nacionales.

Con la captura de Indira Enyiver Carrera Guevara en Necoclí y el inicio de los trámites de extradición a Perú, las instituciones involucradas buscan no solo responder ante hechos concretos de trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio calificado, sino también enviar un mensaje de coordinación regional frente al crimen organizado, subrayando que la movilidad entre países no puede servir de amparo para quienes sean requeridos por la justicia.