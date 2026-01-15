Cambio de mando: Antioquia tiene nuevo comandante para las tropas del Ejército, ¿quién es?

El brigadier general Eduardo Arias Rojas tiene 33 años dentro del Ejército y pertenece al arma de Caballería. FOTO: SÉPTIMA DIVISIÓN

La Séptima División del Ejército Nacional, en cuya jurisdicción queda el departamento de Antioquia, tuvo relevo en su escala de mando. El mayor general Fabio Caro Cancelado le entregó la jefatura de esta guarnición militar al brigadier general Eduardo Arias Rojas.

La sucesión se produjo en una ceremonia que tuvo lugar este miércoles 14 de enero en Medellín, dentro de las instalaciones de la Cuarta Brigada, donde también queda la sede de la División.

El acto contó con la presencia del comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez Herrera, el cual planteó los retos que tendrá el general Arias al frente de una de las divisiones más complejas del Ejército, en la cual hay alrededor de 21 efectivos.

Entre esos desafíos están el contrarrestar la actuación de grupos armados organizados que hacen presencia en su territorio y alteran la tranquilidad en las comunidades, principalmente las campesinas.

Igualmente, está el debilitamiento de las fuentes de financiación de esas agrupaciones irregulares, que obtienen sus ingresos principalmente de la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión.

“La lucha contra el narcotráfico la hemos venido realizando en toda la jurisdicción de la Séptima División. Pero tenemos una orden presidencial, como una orden del Ministerio de Defensa, como una orden del Comando General, que es la incautación del clorhidrato de cocaína, la destrucción y ubicación de insumos y laboratorios de pasta a base de coca. Allá también nos vamos a enfocar y ese es el trabajo que se va a realizar”, detalló Arias Rojas.

Este alto mando nació en Ibagué y lleva 33 años vinculado con las Fuerzas Militares. En 1992 entró a la Escuela Militar de Cadetes y obtuvo el grado de subteniente en diciembre del año siguiente para comenzar una carrera ascendente dentro del arma de Caballería.

Arias Rojas posee más de 30 condecoraciones, incluidas cuatro medallas por Servicios Distinguidos en Orden Público; Servicios Distinguidos en operaciones contra el narcotráfico, Campaña del Sur y Servicios Distinguidos del Ministerio de Defensa. También ha obtenido las medallas José María Córdova y Antonio Nariño.

Por ahora, el Ejército no ha dicho cuál será la nueva asignación del general Caro Cancelado, pues aún hay pendiente la ubicación de varios puestos vacantes en el Comando General (Bogotá). Este estuvo por poco más de un año en la Séptima División.

Al salir de esta guarnición, se destacaron varios logros importantes como los golpes dados al Clan del Golfo y la buena coordinación interinstitucional que mantuvo con otras entidades para velar por el orden público.

La Séptima División tiene jurisdicción principalmente en el noroccidente colombiano y específicamente en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).

De ella hace parte la Cuarta Brigada con sede en la capital antioqueña y jurisdicción en subregiones como el norte, occidente, oriente y suroeste del departamento, así como en el Valle de Aburrá.

Asimismo, la Décima Primera Brigada, con sede en Montería, cubre todo el departamento de Córdoba y zonas cercanas del Bajo Cauca antioqueño.

Por otra parte, la Brigada 14, con sede en Puerto Berrío, despliega su acción hacia el nordeste antioqueño y sectores limítrofes con otros departamentos.

La Brigada 15 actúa en el vecino departamento de Chocó y la 17, con sede en Carepa, cubre el Urabá antioqueño y áreas limítrofes con Chocó.

Fuera de eso, la estructura de la división puede incluir unidades especiales o fuerzas de despliegue que operan dentro de su jurisdicción, como la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 (FUDRA 7), creada para responder con rapidez a diferentes amenazas en la región.