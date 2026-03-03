x

CNE aprueba fusión del Pacto Histórico con la Colombia Humana, ¿qué implica para elecciones?

La decisión se tomó en la Sala Plena con una votación de 7 a favor y 1 en contra.

    La decisión la tomó el Consejo Nacional Electoral. Foto: Colprensa/Redes Sociales.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión entre el Pacto Histórico y Colombia Humana, lo que deja atrás la incertidumbre que se tenía anteriormente sobre esta unión política. La determinación se habría tomado en Sala Plena con una votación de siete magistrados a favor y uno en contra.

Esta decisión tumbaría procesos por presunta doble militancia contra congresistas como María del Mar Pizarro y María Fernanda Carrascal. Con esta fusión, además, la nueva colectividad pasaría formalmente a consolidarse como el partido mayoritario de la izquierda en el país.

El magistrado Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) habría presentado salvamento de voto. Por su parte, la magistrada Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, no estuvo en la votación. La ponencia fue presentada por el magistrado Benjamín Ortiz, del Partido Liberal.

¿Qué dicen desde el Pacto Histórico?

Por su parte, Mafe Carrascal, cabeza de lista a la Cámara por Bogotá, a través de un comunicado de prensa, celebró esta decisión del CNE.

“Celebro la decisión del CNE de oficializar la fusión entre Colombia Humana y Pacto Histórico: no somos un paréntesis en la historia. Esta decisión garantiza nuestro derecho a ser elegidos y a representar a los ciudadanos y ciudadanas que se identifican con nuestro proyecto político”, se lee en el comunicado.

Además, estableció que ella, al ser cabeza de lista del Pacto en Bogotá para estas próximas elecciones en Colombia de este 8 de marzo, aseguró que “esta decisión garantiza plenamente nuestra participación en las próximas elecciones legislativas y despeja cualquier controversia relacionada con la supuesta doble militancia”.

Por otro lado, según señaló Gabriel Becerra, presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y también militante del Pacto Histórico, esta noticia se recibió en medio de una Asamblea Nacional de este partido.

La noticia la difundió a través de su cuenta en X (antes Twitter), en la que aseguró que: “Seguimos avanzando en la construcción de un proyecto político más fuerte, más amplio y más unido para transformar a Colombia. ¡La unidad es la victoria!”.

La revocación de las listas

A inicios de febrero, el CNE tomó la decisión de revocar varias listas del Pacto Histórico debido a que se estableció que no era viable una coalición entre ese nuevo partido y Colombia Humana. Esto, porque el CNE consideró que esta coalición superó el 15 % de los votos válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior (2022), límite establecido por la Constitución para conformar alianzas entre partidos. Como consecuencia, las listas debieron ser reinscritas.

En medio de una semana convulsa previa a las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo, la nueva determinación del CNE representa un ‘espaldarazo’ para el partido de izquierda, que venía golpeado por la decisión del organismo electoral de no permitir la participación de Iván Cepeda en las consultas presidenciales de este fin de semana.

