DIM y Tolima listos para sus duelos de tercera fase de Copa Libertadores en Uruguay y Chile

Con dos presentes totalmente diferentes, Independiente Medellín y Deportes Tolima se alistan para sus duelos como visitantes por la tercera fase de la Copa Libertadores ante Juventud de Las Piedras (Uruguay) y O’Higgins (Chile), respectivamente. Ambos equipos dejaron dudas en su clasificación de la segunda fase; pues, tras ganar como visitantes, no fueron contundentes en casa y sufrieron para avanzar en el torneo continental.
El “Poderoso” ya se encuentra en Uruguay para el partido de este jueves, a las 7:30 de la noche, en el Gran Parque Central. Llega con la ilusión de sacar un buen resultado ante el sorprendente Juventud de Las Piedras, equipo uruguayo que dejó en el camino a Universidad Católica de Ecuador en la primera fase y a Guaraní de Paraguay en la segunda ronda.